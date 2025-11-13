Aerolíneas Argentinas suma un nuevo cargo: cuánto costará elegir asiento en cada vuelo

La medida se aplica desde este jueves 13 de noviembre e incluirá vuelos de cabotaje, regionales e internacionales. Así busca adaptarse a los estándares globales del sector y reforzar su sustentabilidad económica en un contexto de aumento de costos operativos.

La nueva medida de Aerolíneas Argentinas. Foto: Reuters.

A partir de este jueves 13 de noviembre, Aerolíneas Argentinas dejará de ofrecer la elección gratuita de asientos, una medida que marca un cambio significativo en sus políticas comerciales. Con esta disposición, la aerolínea de bandera se suma a la tendencia global del sector, donde cada vez más compañías cobran por la preselección anticipada del lugar en la cabina.

El nuevo esquema se aplicará tanto en vuelos de cabotaje como en los regionales e internacionales. A través de este sistema, los pasajeros podrán seleccionar con anticipación su ubicación en el avión, ya sea ventana, pasillo o zona preferida, mediante el pago de un adicional. Quienes opten por no abonar este servicio podrán elegir entre los asientos disponibles al momento del check-in, sin costo adicional.

Avión de Aerolíneas Argentinas. Foto: Aerolíneas Argentinas.

Desde la compañía explicaron que la medida busca “alinear las prácticas operativas con los estándares internacionales y fortalecer la sustentabilidad económica de la empresa”, en un contexto de altos costos de mantenimiento y presión competitiva.

Fuentes de la aerolínea aclararon que la decisión no afectará a todos los pasajeros por igual. En las clases ejecutivas y en las tarifas más altas del segmento turista, la selección anticipada de asientos continuará incluida en el precio del pasaje.

En cambio, el cobro impactará principalmente sobre los boletos emitidos bajo categorías económicas o promocionales, tal como ocurre en gran parte de las aerolíneas comerciales del mundo.

La nueva medida de Aerolíneas Argentinas. Foto: Unsplash.

¿Cuánto costará la elección de asiento en Aerolíneas Argentinas?

Por el momento, Aerolíneas Argentinas no confirmó el valor exacto que tendrá la elección de asientos, aunque se prevé que la tarifa variará según la ruta y el tipo de vuelo. A partir de diciembre, las agencias de viaje podrán ofrecer este servicio como un “ancillary”, es decir, un adicional vinculado al pasaje principal.

La decisión llega en vísperas de la temporada de verano, cuando la demanda de vuelos aumenta considerablemente, lo que podría potenciar el impacto económico del nuevo esquema. Con esta política, Aerolíneas Argentinas se alinea con competidoras regionales como LATAM o GOL, que hace tiempo aplican cargos diferenciados por servicios antes incluidos en la tarifa.

En paralelo, la empresa mantiene activas diversas promociones para estimular la venta de pasajes y mejorar la rentabilidad. Esta estrategia forma parte del proceso de reestructuración impulsado por la actual gestión encabezada por Fabián Lombardo, con el objetivo de optimizar la eficiencia operativa y alcanzar un equilibrio financiero sostenible.

Con este ajuste, la aerolínea busca consolidar su competitividad frente a un mercado cada vez más exigente, garantizando al mismo tiempo la conectividad aérea del país y la continuidad de sus rutas estratégicas, tanto a nivel nacional como internacional.