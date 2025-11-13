Promoción imperdible para la Noche de las Heladerías 2025: dónde conseguir tres cuartos por sólo $6.000

Más de 500 heladerías en todo el país participarán este jueves en una nueva edición de la Noche de las Heladerías. Habrá promociones especiales y acciones solidarias a beneficio de distintas fundaciones, en el marco de la Semana del Helado Artesanal organizada por AFADHYA.

Heladería "Qué Sabor". Foto: Instagram / quesabor_helados.

Este jueves 13 de noviembre, más de 500 heladerías artesanales de toda la Argentina participarán en la Noche de las Heladerías 2025, un evento que se consolida año tras año como una de las celebraciones gastronómicas más esperadas por los fanáticos del helado.

Organizada por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), la iniciativa forma parte de la 41° Semana del Helado Artesanal, que se desarrolla entre el 10 y el 16 de noviembre. Durante esa semana, se promueven actividades, descuentos y degustaciones con el objetivo de destacar la calidad y el valor cultural del helado artesanal argentino.

Helado; heladería. Foto: Unsplash.

Promociones y descuentos durante la Noche de las Heladerías 2025

El beneficio principal estará disponible desde las 19:00 horas del jueves 13, en todos los locales adheridos del país. Entre las promociones más atractivas, se destaca una propuesta especial que ofrece tres cuartos de helado por $6.000, válida en una reconocida cadena con enorme presencia en el conurbano bonaerense llamada “Qué Sabor”.

Esta promoción, limitada al horario del evento, invita a los consumidores a compartir sabores y disfrutar del helado artesanal a un precio accesible, convirtiéndose en una de las opciones más buscadas de la jornada.

Heladería "Qué Sabor". Foto: Instagram / quesabor_helados.

Tres cuartos de helado por $6.000: dónde conseguirlo

Las siguientes sucursales de “Que Sabor” participarán de la promoción especial durante la Noche de las Heladerías. A continuación, las localidades con sus direcciones correspondientes:

Ciudadela: Av. Díaz Vélez 1604.

Castelar: Av. F. Sarmiento 2913.

Villa Sarmiento: Gaona 197, esquina Solier.

Villa Maipú: Av. Presidente Illia 1916.

Ramos Mejía: Chacabuco 1298, esquina Brandsen.

San Antonio de Padua: Noguera 490.

Lomas del Mirador: Juan Manuel de Rosas 110.

González Catán: Simón Pérez 5304, esquina Libres.

Caseros: Juan Manuel de Rosas 3004.

Moreno: Uruguay 810, esquina Viamonte.

San Justo: Juan Manuel de Rosas 3598, esquina Arieta.

Paso del Rey: El Indio 426.

Monte Grande: Las Heras 106.

Heladería "Qué Sabor". Foto: Instagram / quesabor_helados.

Además del tradicional helado de pote, se pueden encontrar postres en caja con gustos destacados como tramontana y frutilla a la reina. Además, hay opciones sin TACC para que nadie se quede afuera.

Heladería "Qué Sabor". Foto: Instagram / quesabor_helados.

Una edición con compromiso solidario

Además del costado festivo, la Noche de las Heladerías mantiene su espíritu solidario. Durante la Semana del Helado Artesanal, las heladerías participantes realizarán donaciones y acciones a beneficio de instituciones como la Fundación Natalí Flexer, Casa Garrahan, el Comedor Los Piletones y la Casa del Teatro, reafirmando el compromiso social del sector.

Con promociones exclusivas, espíritu colaborativo y más de 500 locales participantes, el evento promete convertirse una vez más en una cita imperdible para los amantes del helado artesanal.