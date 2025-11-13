Un fin de semana entre montañas, aire puro y una pinta: la bellísima localidad de San Luis que organiza la Fiesta de la Cerveza artesanal

Un encuentro que combina lo mejor de la producción artesanal, la gastronomía regional y el espíritu emprendedor.

Montañas, aire puro y una pinta Foto: Instagram @potrero.encanta

En San Luis un destino de ensueño se consolida como uno de los más atractivos del centro del país. Este viernes 14 y sábado 15 de noviembre, el pintoresco valle sanluiseño será escenario de la 3ª edición de la Fiesta de la Cerveza, un encuentro que combina lo mejor de la producción artesanal, la gastronomía regional y el espíritu emprendedor.

La cita será en Potreros de los Funes de 18:00 a 03:00 de la madrugada, allí más de 18 marcas de cerveza local compartirán sus mejores variedades, incluyendo opciones sin alcohol y sin TACC. Los visitantes también podrán recorrer la Expo Emprendedores, que reunirá a 80 proyectos locales.

Será la tercera edición del festival Foto: Instagram @potrero.encanta

El acceso al predio se realiza con la compra de un eco-vaso reutilizable, que permite luego disfrutar las recargas de cerveza. Además, quienes regresen el segundo día podrán usar el mismo vaso o uno propio, y los primeros 50 asistentes recibirán su eco-vaso de regalo. La organización también pensó en los más chicos que podrán llenar sus vasos con licuados y batidos naturales.

¿Qué hacer en San Luis?

Entre otras atracciones, para los amantes de la naturaleza y, quienes buscan escaparle al ruido constante de la ciudad y las multitudes que se aglomeran en los principales destinos, la provincia propone un recorrido por seis parques y reservas ideales para disfrutar de la naturaleza y el aire libre, con opciones gratuitas y para todas las edades:

Potrero de los Funes, uno de los favoritos de los turistas Foto: Instagram @potrero.encanta

Parque Nativo – Potrero de los Funes

A solo 18 km de la ciudad de San Luis, este parque es perfecto para una escapada en familia. Cuenta con juegos infantiles, senderos para caminatas, quinchos, asadores, y alquiler de kayaks e hidropedales para disfrutar del lago.

Entrada: libre y gratuita.

Horario: abre todos los días de 8:00 a 20:00 hs.

Parque de las Naciones – Ciudad de San Luis

Ubicado en Riobamba y La Pampa, es un gran espacio verde con canchas deportivas y sectores dedicados a deportes extremos como skate, parkour, calistenia y escalada.

Entrada: libre y gratuita.

Horario: todos los días de 7:00 a 23:00 hs.

Parque Costanera Río V – Villa Mercedes

Conocido como “El Lago”, este pulmón urbano de 55,6 hectáreas ofrece canchas, juegos para niños, ciclovía, pista de atletismo y deportes náuticos.