Atentos viajeros: las enfermedades por las que Estados Unidos podrá negar la visa

El Gobierno de los Estados Unidos sacó un comunicado que establece qué afecciones crónicas de salud como cáncer, diabetes o depresión podrían ser un impedimento para conseguir la VISA.

Marco Rubio, el Secretario de Estado de USA, formuló un cable de noticias que se encargó de difundir The Washington Post en el cual establece una serie de afecciones crónicas de salud que pueden ser criterio para la denegación de una VISA estadounidense.

En línea con la idea de Trump de disminuir la inmigración, esta iniciativa amplía los controles médicos sobre las personas que deseen entrar al país del norte.

Marco Rubio publicó el cable que establece qué condiciones médicas pueden impedir la obtención de la VISA.

Algunas de las enfermedades que tendrán en cuenta según el cable oficial son: diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, respiratorias y trastornos mentales. La razón es “el posible costo de atención que superaría los millones de dólares”.

Qué enfermedades pueden prohibirte el ingreso a Estados Unidos

Las nuevas restricciones que serán aplicadas desde 2026 exigen “tener en cuenta la salud del inmigrante y ciertas afecciones médicas; entre ellas, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, diabetes, enfermedades metabólicas, neurológicas y trastornos mentales”.

La medida del Departamento de Estado se aplica a los titulares de visas temporales, los titulares de visas H-1B y a los inmigrantes que buscan la residencia permanente en Estados Unidos por razones laborales y familiares.

El cable señala además que los consulados están obligados a considerar la obesidad como un factor determinante al momento de otorgar visados, dado que esta condición puede derivar en apnea del sueño, hipertensión arterial y depresión clínica.

La vocera de la Casa Blanca, Anna Kelly, recordó que, desde hace un siglo, la política del Departamento de Estado contempla la posibilidad de negar visas a quienes puedan convertirse en una carga para los contribuyentes, especialmente si buscan atención médica financiada con fondos públicos en EE.UU.

Esta medida aplicada para restringir la obtención de la VISA está en línea con la política de Donald Trump.

Sostuvo que la administración Trump “simplemente está aplicando la norma en su totalidad y priorizando a los estadounidenses”. Y subrayó que, bajo ese gobierno, “las directivas vienen de arriba, no de burócratas del ‘Estado profundo’ que se quejan ante la prensa”.

Cómo es el control de salud para conseguir la VISA estadounidense en Argentina

Todos los solicitantes de visa de inmigrante, independientemente de su edad, requieren un examen médico antes de la emisión de la visa. Solo un médico acreditado por la Embajada de los Estados Unidos puede realizar este examen.

El chequeo médico de salud lo realiza un médico acreditado por USA.

El examen de salud para obtener este documento abarca: