Escapada “low cost” para el fin de semana largo: un rincón con alma italiana a solo 40 minutos de CABA

Esta joya escondida combina historia, arte y gastronomía en un escenario que parece de película. Es gratuito, accesible y cada rincón parece parte de un cuento antiguo.

Torrepueblo. Foto: Instagram/torrepueblo.

A menos de una hora del Obelisco, en el partido de Tigre, se esconde un destino que sorprende a quienes lo descubren por primera vez. Inspirado en la arquitectura del norte de Italia, Torrepueblo se presenta como una escapada ideal para quienes buscan una experiencia distinta, sin tener que gastar de más ni recorrer largas distancias.

Ubicado en Benavídez, este desarrollo urbanístico de 8 hectáreas recrea el estilo de vida y el encanto de regiones italianas como la Toscana, Umbría y el Véneto. Sus calles empedradas, su torre medieval y sus construcciones transportan al visitante a un pueblo europeo en plena provincia de Buenos Aires.

Torrepueblo, Benavídez. Foto: X

Inaugurado en marzo de 2016, Torrepueblo fue diseñado como un paseo cultural y gastronómico de acceso libre y gratuito, que invita tanto a turistas como a vecinos a disfrutar de un entorno único. Además, cuenta con estacionamiento sin cargo, lo que lo convierte en una opción aún más atractiva para una salida de fin de semana.

Qué hacer en Torrepueblo

El lugar ofrece múltiples alternativas para disfrutar solo, en pareja, en familia o con amigos. Para quienes no se alojan en el complejo, la visita puede complementarse con otros puntos de interés cercanos, como Temaikén, el bioparque ubicado a apenas 10 minutos, o Ingeniero Maschwitz, con su tradicional mercado de antigüedades.

Dentro del complejo, la gastronomía es uno de los grandes protagonistas. Hay casas de pastas, parrillas, bares y restaurantes con propuestas gourmet. Destacan los sabores italianos, que refuerzan la ambientación y hacen que el visitante se sienta, aunque sea por un rato, en el corazón de la Toscana.

Torrepueblo. Foto: Instagram/torrepueblo.

Torrepueblo. Foto: Instagram/torrepueblo.

Además, Torrepueblo cuenta con departamentos de dos y tres ambientes totalmente amueblados, disponibles para alquiler temporario. Quienes optan por alojarse pueden acceder al spa, al gimnasio y a la sala de juegos. Es un plan ideal para una escapada romántica o para descansar en familia sin salir demasiado lejos de la ciudad.

Los fines de semana, la agenda cultural se activa con espectáculos musicales en vivo, shows infantiles, clases de baile y otras actividades gratuitas en la Plaza Toscana. Bandas tributo, artistas independientes y propuestas para todas las edades conforman una programación dinámica y variada que atrae a cientos de personas cada semana.

Cómo llegar a Torrepueblo

Llegar es simple. En auto, se accede por la Autopista Panamericana, Ramal Escobar, y se debe tomar la salida en el kilómetro 40,5.

También se puede ir en tren, bajando en las estaciones Benavídez o Maschwitz del ramal Mitre (Villa Ballester – Zárate), o en colectivo, con las líneas 60 y 203 entre otras que circulan por la colectora oeste.