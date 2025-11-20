Figura en el Guinness: el viaje en colectivo más largo del mundo, tarda 5 días y atraviesa dos países

La ruta tiene aproximadamente 6000 kilómetros y configura un viaje lleno de aventuras y cargado de cultura.

El colectivo que rompe records con el recorrido más largo. Fuente: Facebook Trans Acreana

La ruta de colectivos más larga del mundo se encuentra en Sudamérica y atraviesa más de 30 ciudades. Es tan pero tan famosa, que hasta entró en el Libro Guinness de los Récords por atravesar por dos países.

Se trata de un viaje largo, lleno de aventuras, cargado de cultura y una logística algo compleja. Este colectivo comienza en Río de Janeiro, Brasil, y termina en Lima, Perú. Su recorrido total es de aproximadamente 6200 kilómetros y tarda alrededor de 5 días.

El colectivo que rompe records con el recorrido más largo. Fuente: Facebook Trans Acreana

El colectivo que rompe records con el recorrido más largo. Fuente: Facebook Trans Acreana

Durante este tiempo, es posible admirar hermosos paisajes brasileños y peruanos en una experiencia única. Una de sus ventajas es que se puede bajar y volver a subir, ya que el recorrido realiza 30 paradas en ciudades importantes, tales como São Paulo, Cuiabá y Porto Velho.

La ruta comienza en Río de Janeiro y pasa por São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre, hasta llegar a la frontera con Perú. Allí, el autobús atraviesa la Amazonía peruana e incluso la Cordillera de los Andes. Luego, continúa por la famosa Carretera Transoceánica para llegar a Lima.

El servicio es brindado por la empresa Trans Acreana, que en su página web indica que el viaje se realiza en un asiento semi-cama y el costo es de R$1300, equivalentes a $276.000. La salida de este recorrido siempre es los jueves desde Rio de Janeiro, pero también se puede tomar en ciudades como São Paulo, Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho y Rio Branco con destino a Perú.

El colectivo que rompe records con el recorrido más largo. Fuente: Facebook Trans Acreana

El colectivo que rompe records con el recorrido más largo. Fuente: Facebook Trans Acreana

De Brasil a Perú en colectivo: el viaje más largo del mundo

El viaje en autobús de Brasil a Perú se realiza en un móvil de dos pisos, equipado con wifi, puertos USB, almohada, manta y cortina para mayor privacidad. Está pensado para que los pasajeros puedan bajar a comer y usar el baño, aunque hay un pequeño toilette dentro del micro para mayor comodidad.

En cuanto a la logística del viaje, los conductores deben trabajar por turnos para garantizar la seguridad, ya que la ruta es algo desafiante por la gran altitud de la Cordillera de los Andes, que exige preparación técnica y atención especial.

Este es el bus con mayor recorrido del mundo. Fuente: Instagram @TransAcreana

De hecho, hay varios tramos expuestos a una densa niebla, así como carreteras que cruzan ríos, montañas y selvas tropicales, como la Amazonia.

Desde 2016, este viaje está oficialmente en el libro Guinness World Records, un reconocimiento mundial que demuestra la grandiosidad de la ruta. A pesar del gran desafío logístico y de la duración del recorrido, la ruta ofrece un espectáculo único y una forma particular de viajar de Brasil hacia Perú.