La propuesta rural que permite dormir en vagones de tren reciclados: es pet friendly y está a una hora de CABA

El predio cuenta con dos piletas, un tanque australiano adaptado como natatorio, una pequeña laguna con muelle y bote propio, y un bosque de varias hectáreas donde es posible hacer caminatas, meditar o simplemente descansar. Conocé más sobre esta innovadora propuesta.

Una escapada distinta en "Los dos Vagones", ubicado en Magdalena. Foto: Facebook / Los Dos Vagones, turismo rural & eventos.

Con la llegada de los días cálidos, crece la demanda por escapadas breves que permitan desconectar de la rutina sin alejarse demasiado de la Ciudad de Buenos Aires. En ese panorama, Bartolomé Bavio, un pequeño paraje rural del partido de Magdalena, se consolida como una de las propuestas más originales de la región: un complejo turístico que invita a alojarse en antiguos vagones de tren reciclados y convertidos en verdaderas casas de campo.

Ubicado a unos 90 kilómetros de la Ciudad, Bavio conserva la tranquilidad de los pueblos bonaerenses, con pocas cuadras, silencio, campo abierto y la impronta ferroviaria que marcó su desarrollo. En ese entorno se encuentra Los Dos Vagones, un establecimiento levantado sobre una estancia de 21 hectáreas donde conviven diversas alternativas de hospedaje pensadas para quienes buscan un fin de semana distinto.

Los dos vagones, restaurados y adaptados como viviendas turísticas, se transformaron en la principal atracción del complejo. Cada uno cuenta con dormitorio, cocina, baño, galería y equipamiento completo, lo que permite una experiencia confortable en pleno campo.

En la misma línea, el predio ofrece una cabaña de madera situada en un bosque, una casa en formato loft con vista directa a la laguna, dos glamping rodantes y una habitación rural dentro de la casona principal. El lugar también dispone de un salón de usos múltiples que funciona como sede de eventos, retiros y encuentros temáticos.

Las estadías pueden reservarse desde una noche y hasta una semana, y están dirigidas exclusivamente a personas adultas. El establecimiento es pet friendly y suele ser elegido para actividades de bienestar, catas de vino y experiencias gastronómicas. Las propuestas incluyen retiros holísticos en el bosque, degustaciones organizadas, jornadas de campo y encuentros de dos días que combinan alojamiento y actividades temáticas.

Entre las opciones complementarias se destacan las terapias asistidas con caballos, sesiones de coherencia cardíaca, masajes y servicios de spa. El predio cuenta con dos piletas, un tanque australiano adaptado como natatorio, una pequeña laguna con muelle y bote propio, y un bosque de varias hectáreas donde es posible hacer caminatas, meditar o simplemente descansar.

El hospedaje incluye desayuno, merienda y snacks disponibles todo el día en modalidad autoservicio. Las comidas principales, en cambio, quedan a elección del visitante, que puede preparar sus propios platos en cada alojamiento o recorrer las localidades cercanas para conocer su oferta gastronómica.

Por su combinación de naturaleza, confort y originalidad, Los Dos Vagones se posiciona como una alternativa ideal para escapadas cortas, celebraciones íntimas o fines de semana de descanso absoluto. Las reservas deben realizarse con anticipación a través de las vías de contacto oficiales del establecimiento (Instagram: @losdosvagones).

Cómo llegar