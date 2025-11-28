No es Güerrín: un tiktoker español hizo un top 10 de los “imprescindibles de Buenos Aires” y sorprendió con su pizzería favorita

Según él, esta pizza es “inigualable”, la única capaz de superar a todas las demás. De cuál se trata y cuáles son las otras recomendaciones gastronómicas.

Foto: turismo.buenosaires

El tiktoker español @hacerhambre visitó Buenos Aires e hizo un recorrido gastronómico en el que definió cuál es la mejor pizzería porteña, según su criterio.

El top 10 de imprescindibles de la gastronomía

1. Helado de Scannapieco

Aunque pase de generaciones en generaciones, siguen elaborando los mejores helados artesanales de toda la ciudad.

2. Empanadas de La Imperfecta

A cualquier lugar que vayas las empanadas argentinas son un lujo, este tostadito solo se adquieren en el corazón del horno de este lugar.

3. Las hamburguesas de Frank’s & Grill

A pesar su apariencia bien yankee, su envoltorio guarda el sabor de la parrilla bien argentina.

4. Sándwiches voladores de Paulin

Un clásico bar del Microcentro que por su barras de deslizan los mejores bocadillos de todo el condado.

Paulin Cafe Foto: Instagram @famosopaulin

5. El bodegón de Las Abuelas

Un rincón donde sus generosos y ricos platos, hechos con todo el amor de Carmen y Tere, harán que retrocedas en el tiempo a lo feliz que eras en tu infancia.

6. Medialunas del Atelier Fuerza

Unos bollos de manteca, de apariencia a croissant, que cuando los probás parece que estás comiendo una nube.

7. Desayunos de La Ideal

El olor a café recién molido y el chocolate caliente debajo de sus salones, te harán sentir por un instante, te harán sentir como el protagonista de una peli.

Merienda en La Ideal. Foto: Prensa

8. Milanesa El Antojo

A pesar de ser gigantesca, se puede cortar con cuchara. Esa auténtica “milanga” podría alimentar a una familia entera.

9. Pizza de El Imperio

La mejor fugazzeta de toda la ciudad donde el equilibrio entre masa, queso y cebolla convierte a su porción en un verdadero poema.

La fugazzeta más famosa de CABA. Foto: Instagram @pizzaelimperio

10. El asado de Los Talas, “el templo de la carne”

No mejor lugar para entender toda la magia que rodea al auténtico asado argentino.

Secretos de El Imperio, la mejor pizzería de Chacarita

En Corrientes y Federico Lacroze, a metros de la estación B, se encuentra la esquina más inconfundible del barrio. Frente al cementerio de la Chacarita, y desde casi 80 años,El Imperio de la Pizza ofrece una de las mejores pizzas atrayendo a turistas y amantes del buen comer. Una historia de tradición, sabor y sello argentino.

Su fugazzeta rellena es el plato estrella que no puede faltar y es ideal para disfrutar junto a una porción de fainá. La pizza es al molde y además de la de cebolla, también hay que sumarle la de primavera, espinaca y la especial del lugar, la del “Imperio”, que lleva jamón, morrones, palmito, huevo y tomate.

Fugazzeta, la especialidad de la casa Foto: Instagram @pizzaelimperio

Tiene la particularidad que al ingresar te da la bienvenida la estatua del querido Carlitos Balá. El famoso humorista nació y se crió en Chacarita y en El Imperio le hicieron un homenaje. Allí no vas a encontrar utensilios de plástico, sino de metal como en los años 60. Su estética es un homenaje permanente al tango, el fútbol y los ídolos más emblemáticos.

La esquina esuna de las zonas más transitadas, aun así los comensales se hacen un tiempo para pasear y saborear una porción de parados. Tampoco faltan los turistas que lo viven como todo un acontecimiento porque entienden que comer pizza es más que probar sabores nuevos, también es un ritual.