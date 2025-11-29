Fue la “manzana más cara de Buenos Aires” y casi termina como shopping: cuánto cuesta vivir en el Palacio Alcorta, el ícono residencial de Palermo

Aunque hoy es un exclusivo complejo residencial, sus orígenes fueron mucho más curiosos: diseñado por el mismo arquitecto del Palacio Barolo, este edificio llegó a tener una pista de autos en la terraza con gradas para 3.000 espectadores.

Palacio Alcorta, Palermo. Foto: Instagram @buenosaires.alpaso

El Palacio Alcorta es una construcción que destaca a simple vista y ocupa una manzana entera de Barrio Parque, en pleno Palermo Chico. El edificio, delimitado por las calles Figueroa Alcorta, Ortiz de Ocampo, Martín Coronado y San Martín de Tours, fue inaugurado el 1° de diciembre de 1928. Su creador fue el arquitecto milanés Mario Palanti, el mismo responsable del icónico Palacio Barolo de la Avenida de Mayo.

Aunque hoy funciona como un lujoso complejo residencial, su origen fue mucho más singular. El inmueble se diseñó para la concesionaria Resta Hermanos, representante de Chrysler en Argentina, motivo por el cual durante décadas se lo conoció como “el Edificio Chrysler”. En su época fue un símbolo de innovación y de la industria automotriz.

Palacio Alcorta, Palermo. Foto: Instagram @buenosaires.alpaso

Cuánto cuesta vivir en el Palacio Alcorta

Las unidades van de 90 m² a más de 300 m², con precios que oscilan entre US$4000 y US$5000 por metro cuadrado, por encima del promedio de Palermo Chico.

Algunas de las propiedades actualmente publicadas incluyen:

155 m² con dos suites y balcón aterrazado: US$800.000 .

Loft de 100 m² , reciclado a nuevo y con terraza y pileta propia: US$890.000 .

Otros departamentos desde US$610.000 .

Dúplex de 168 m² con piscina privada y dos cocheras: US$790.000.

En cuanto a alquileres, hay lofts publicados entre US$5.000 y US$6.500 mensuales, cifras que reflejan su exclusividad.

Un autódromo en las alturas

Lo que hizo famoso al Palacio Alcorta desde su nacimiento fue su pista de pruebas en la terraza, una estructura circular llamada Estadio Olimpo. Esta pista, considerada en su momento el primer “Palacio Autódromo”, se promocionaba como un espacio donde los autos podían ser testeados a gran velocidad frente a miles de espectadores. De hecho, la terraza tenía una capacidad para 3.000 personas y se convirtió en escenario de eventos sociales y competencias que marcaron a la alta sociedad porteña.

Palacio Alcorta, Palermo. Foto: Instagram @buenosaires.alpaso

El edificio concentraba todo el circuito del automóvil:

Planta baja: oficinas, repuestos y sala de ventas.

Primer piso: talleres y cocheras.

Terraza: circuito automovilístico al aire libre.

El fin de la era automotriz

El proyecto tuvo un auge breve. En 1931, tras la quiebra de Resta Hermanos, la firma Fevre y Basset tomó el control del edificio y la pista dejó de utilizarse. Sin pruebas, competencias ni actividad relacionada, el edificio fue perdiendo su identidad original.

Con el paso del tiempo, la construcción tuvo usos diversos. Fue sede del Comando de Arsenales del Ejército Argentino y también alojó al Registro Nacional de Armas, lo que inauguró una etapa completamente distinta.

Palacio Alcorta, Palermo. Foto: Instagram @buenosaires.alpaso

En los años ’90, el Ejército sacó el edificio a remate a través del Banco Ciudad y lo promocionó como “la manzana más cara de Buenos Aires”. Hubo un intento de transformarlo en un centro comercial, pero la oposición de los vecinos frustró el proyecto. Finalmente, IRSA lo adquirió y encaró una reforma integral para convertirlo en un complejo de lofts premium.

Un ícono residencial

Desde 1994, el Palacio Alcorta funciona como un desarrollo de viviendas y oficinas de alta categoría. El estudio MSGSSS estuvo a cargo de la reconversión, que incluyó la demolición de la antigua pista para crear un jardín central con pileta climatizada, espacio que hoy comparten todos los residentes. En la planta baja llegó a funcionar el Museo Tecnológico Renault, que cerró en 2011; actualmente opera allí una marca de indumentaria de polo con tienda, bar y restaurante.

En el corazón de Palermo Chico, zona conocida por sus mansiones y embajadas, el Palacio Alcorta se diferencia por sus lofts de doble altura, sus ventanales amplios y un diseño moderno que convive con la estructura histórica del edificio.

Palacio Alcorta, Palermo. Foto: Instagram @buenosaires.alpaso

Viviendas únicas y muy demandadas

Para Mateo García, director comercial residencial en Toribio Achával, el complejo es “una burbuja dentro de Palermo Chico”, buscada por quienes desean espacios amplios, luminosos y con diseño contemporáneo. La demanda es tan alta que suele haber lista de espera.

Jorge Yavícoli, de Lepore Propiedades, remarca que cada unidad tiene una planta distinta y que la ubicación es inmejorable. Los lofts, según explica, son ideales para personas solas o parejas que valoran ambientes amplios y diseño de vanguardia.

Palacio Alcorta, Palermo. Foto: Instagram @buenosaires.alpaso

Arquitectura y herencia automotriz

La reconversión respetó la imponente fachada original diseñada por Palanti, creador del Palacio Barolo, pero los interiores son completamente modernos. Según Joaquín Manuel Castro, investigador de patrimonio urbano, las curvas y pasarelas internas recuerdan la antigua pista y aportan un carácter único. El jardín central, hoy con la pileta, ocupa el lugar donde alguna vez los autos giraban a toda velocidad.

Palacio Alcorta, Palermo. Foto: Instagram @buenosaires.alpaso

El concepto no fue único en el mundo. El Palacio Alcorta tiene un pariente directo: el Edificio Lingotto en Turín, construido por Fiat entre 1916 y 1923. Esa fábrica también tenía una pista de pruebas en la terraza, pero de 2,4 kilómetros, convirtiéndose en un hito de la arquitectura industrial.