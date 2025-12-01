No es Inverness: el pueblito de Escocia donde se filmó Outlander y que no aparece en las rutas turísticas

Falkland, Escocia. Foto: Instagram @scotlandhiddenadventures

Uno de los grandes sueños de los fans de Outlander es recorrer cada rincón de Escocia donde se filmó la serie. Desde castillos imponentes hasta paisajes salvajes que parecen detenidos en el tiempo, el país ofrece un viaje directo al corazón de la historia.

Si bien a lo largo de las temporadas los personajes recorren diferentes países y escenarios del mundo, lo cierto es que todas las grabaciones se realizaron íntegramente en Escocia.

Outlander. Foto Instagram @outlander_starz

En ese sentido, hay un escenario icónico que no figura en el mapa turístico tradicional de las Tierras Altas y que, sin embargo, es el verdadero corazón de Outlander. Un rincón que parece detenido en el tiempo y que permite sentir, casi literalmente, que uno sigue los pasos de Jamie y Claire.

El verdadero escenario de Outlander

La cuenta @hablemosdeescociaencastellano reveló cuál es el verdadero escenario de Outlander y aclaró que no aparece en el mapa turístico habitual de las Highlands. Aunque muchos fanáticos deberían saberlo, la mayoría todavía lo desconoce.

Falkland, Escocia.

Muchos viajeros llegan a Inverness esperando encontrar el “Inverness de Outlander”, pero la serie casi no se filmó allí. La ciudad real es moderna, capital de las Highlands e históricamente importante, sí, pero no representa la Inverness de la década del 40 que muestra la ficción.

La verdadera Inverness de Outlander es Falkland. Allí se grabaron las escenas de Claire y Frank, en un entorno que parece detenido en el tiempo: calles empedradas, fachadas antiguas y ese aire mágico que buscaba la producción.

Falkland, Escocia.

Lo más curioso es que muchas rutas turísticas no incluyen Falkland, motivo por el cual gran parte de los fans se va sin conocer el escenario real. Es un pequeño pueblo que parece congelado en otra época y donde realmente se siente la experiencia de seguir los pasos de Jamie y Claire.

En ese sentido, muchos fanáticos quedan impactados cuando finalmente visitan el lugar. “Visité Falkland, los castillos de Outlander y otros exteriores. Fue en julio de 2019 y recorrí Escocia de sur a norte. ¡FUE EL VIAJE! Deseando volver para conocer todo lo que me quedó pendiente”. Otro usuario recuerda: “¡Hermosa Inverness! Estuve el año pasado y fue un sueño cumplido, junto con la isla de Skye”, relata una seguidora.

Falkland, Escocia.

Las reacciones se repiten: “Yo he estado y me sorprendió lo bonito y acogedor que es; en el restaurante del hotel se come genial, ojalá no se masifique”, comenta una viajera. “¡Estuve allí en septiembre! ¡Es soñado!”, agrega otra fanática.

En definitiva, Falkland es uno de esos lugares que parecen existir fuera del calendario: pequeño, auténtico y cargado de historias. Para los fans de Outlander, caminar por sus calles es lo más parecido a atravesar la pantalla y entrar en la serie.