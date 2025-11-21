Llega el concierto de Outlander para emocionarse hasta las lágrimas y escuchar en vivo The Skye Boat Song: cuándo será

Outlander, serie. Foto: prensa Starz

Los fans de Outlander tienen la agenda más que cargada: no solo se acerca el gran final de la serie con su temporada 8, que ya tiene fecha confirmada para el 6 de marzo, sino que además está por llegar un concierto con música orquestal en vivo.

Sí, leyeron bien: esas melodías que hicieron emocionar a todos los fans, como The Skye Boat Song, podrán escucharse en vivo. La propuesta invita a revivir la historia de amor de Claire y Jamie con una pantalla gigante y una orquesta interpretando la banda sonora en directo.

Llega el concierto de Outlander. Video Instagram @outlander_starz

Outlander in Concert: cuándo y dónde podrá disfrutarse el show memorable

“¡Ya están a la venta las entradas para el estreno mundial de Outlander en concierto en Escocia! Revive la historia de amor de Claire y Jamie en una pantalla gigante con música orquestal en directo. Consigue tus entradas ahora en OutlanderInConcert.com. Próximamente anunciaremos más fechas", comunicaron desde la cuenta de Instagram @outlander_starz.

El show se realizará el sábado 30 de mayo a las 20 horas en Edimburgo, Escocia. De todos modos, prometen anunciar nuevas funciones, así que habrá que esperar para saber si el espectáculo podría llegar a Argentina en algún momento.

Outlander. Foto Instagram @outlander_starz

Outlander in Concert, una experiencia única para los amantes de este universo

Mientras el fenómeno mundial llega a su fin en 2026, su esencia sigue viva en el escenario con Outlander in Concert. Esta experiencia de concierto en vivo, con licencia oficial, fue creada en colaboración con su creador, Matthew B. Roberts, y el compositor original, Bear McCreary, ganador de un premio Emmy.

Al igual que las piedras de Craigh na Dun transportaron a Claire a través del tiempo hasta Jamie, esta experiencia sinfónica guía al público a través del amor y la pérdida, el pasado y el futuro, Escocia y más allá.

La icónica partitura de Bear McCreary cobra protagonismo, interpretada en directo por una orquesta, mientras que los momentos más conmovedores de la serie se proyectan en una pantalla gigante.

Claire y Jamie en Outlander. Foto: Starz

Outlander in Concert celebra el rico legado de la serie, sus personajes inolvidables y los paisajes sobrecogedores que nos enamoraron. Con licencia oficial de Sony Pictures Television y en colaboración con la emisora ​​oficial Starz, este concierto es una carta de amor a la historia que conquistó millones de corazones en todo el mundo.

Cuánto cuestan las entradas de Outlander in Concert

Las entradas parten de 63 euros y llegan hasta 93 euros, según la ubicación elegida. Tomando el euro a $1700, los valores quedan en aproximadamente $107.100 y $158.100, respectivamente.

Outlander temporada final. Foto: X / @Outlander_STARZ.

¿Cuándo se estrena la temporada final de Outlander?

La octava y última temporada de Outlander ya tiene fecha confirmada: se estrenará el 6 de marzo. Será el cierre definitivo de la historia de Claire y Jamie, una despedida muy esperada por los fans después de más de una década acompañando la serie.