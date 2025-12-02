Vacaciones en Brasil 2026: la playa escondida y paradisíaca que pocos conocen ideal para conectar con la naturaleza

El lugar conserva un entorno virgen, ideal para quienes buscan tranquilidad, naturaleza pura y una experiencia auténtica, lejos de la multitud.

Praia dos Naufragados es una playa virgen que queda escondida detrás de un sendero frondoso desde Florianópolis. Cerca de Argentina e ideal para unas vacaciones. Foto: TripAdvisor

Para quienes buscan conectar con la naturaleza y dejar atrás la rutina de la ciudad, una playa de Brasil se presenta como el destino perfecto para un buen descanso lejos del ruido y las grandes multitudes.

En el extremo sur de Florianópolis, en el estado de Santa Catarina, se esconde Praia dos Naufragados, una de las joyas menos exploradas del litoral brasileño.

Su acceso es mediante un sendero escondido y aguarda allí un lugar lleno de historia que promete un buen clima para relajar y disfrutar.

La caminata de acceso a la playa es uno de sus atractivos más grandes. Aguarda allí un sendero selvático que atraviesa la Mata Atlántica y unos 40 o 50 minutos de recorrido. Hay que hacer un pequeño esfuerzo en la primera subida, pero luego todo es cuesta arriba con pequeños arroyos y mucha vegetación vívida.

Cómo llegar a Praia dos Naufragados

Desde Argentina se puede ir en un vuelo directo al Aeropuerto Internacional Hercílio Luz (FLN), en Florianópolis, y completar desde allí el trayecto hacia la playa Caieira da Barra do Sul, desde donde parte la caminata al lugar escondido. La segunda opción es el clásico viaje en auto argentino hasta las playas de Florianópolis.

Praia dos Naufragados es el destino poco concurrido en las costas de Brasil. Su nombre remite a su vasta historia y rememora un naufragio ocurrido en 1753, dándole un toque de misterio a la estadía.

La playa combina mar abierto, oleaje intenso y elevaciones de terreno cubiertas de vegetación. Se conserva virgen, casi sin intervención del hombre, y provee así una experiencia particular y lejana de la multitud.

Allí se puede nadar, tomar sol, hacer senderismo y hasta surfear o hacer bodyboard cuando se presenta un oleaje intenso. También dispone de servicios básicos como puestos rústicos de mariscos frescos y jugos naturales respetando la identidad del lugar.

Praia dos Naufragados es el destino poco concurrido en las costas de Brasil, en el Estado de Santa Catarina, Florianópolis. Foto: -

De dónde proviene su nombre

La Praia dos Naufragados tiene historia. Remite al naufragio de dos embarcaciones portuguesas en 1753, hecho que dejó huellas en el lugar. Por ejemplo, el faro remitía a la llegada de buques de Portugal, y la Isla de Araçatuba aún resguarda restos de la antigua fortaleza colonial.

Consejos para visitar esta bella playa

Calzado adecuado: El acceso principal es a través de un sendero de aproximadamente 40-60 minutos. Usa zapatillas cómodas o calzado cerrado , no sandalias, ya que el camino es por mata nativa y puede tener raíces y piedras.

Hidratación y snacks: Lleva suficiente agua en botella y algo de comer , como frutas o barritas de cereal. Aunque hay pequeños restaurantes rústicos en la playa, es mejor ser precavido.

Protección solar: La mayor parte de la caminata es sombreada, pero la playa no cuenta con mucha sombra natural, por lo que es indispensable llevar protector solar, gorra/sombrero y, si es posible, una sombrilla pequeña y fácil de transportar.

Dinero en efectivo: Los establecimientos de comida en la playa suelen ser pequeños y es probable que no acepten tarjetas de crédito, así que llevá efectivo (reales brasileños) para consumir allá o pagar el transporte en barco si lo necesitás.

Llega temprano: Te permite disfrutar de más horas de luz, especialmente si planeas hacer la caminata hacia el faro.

