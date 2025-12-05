Fácil de confundirse: ¿Austria tiene un mostrador especial para pasajeros que piensan que compraron vuelo para Australia?

En tiempos donde todo se viraliza en redes sociales, se viralizó una historia que volvió a tomar fuerza: la idea de que en Austria hay un mostrador especial en los aeropuertos para quienes creyeron haber viajado a Australia por error. ¿Qué tan verdad es esto?

Cada vez falta menos para el Mundial 2026 y, después del sorteo de grupos, las expectativas empiezan a subir. Entre los rivales de Argentina figura Austria, un país europeo que deslumbra por sus paisajes alpinos, su historia y una larga lista de curiosidades que lo vuelven único.

A esto se suma un dato que siempre genera confusión: a pesar de que muchos las mezclan, Austria y Australia no tienen nada que ver, salvo un nombre parecido. Aquí, un repaso para entender mejor a este destino que será parte de la agenda futbolera del próximo año.

Viral: ¿Austria tiene un mostrador especial para los que creen haber viajado a Australia?

En tiempos donde todo se viraliza en redes sociales, más de una vez circulan contenidos que parecen reales. Hace poco, se viralizó una historia que volvió a tomar fuerza: la idea de que en Austria hay un mostrador especial en los aeropuertos para quienes creyeron haber viajado a Australia por error. Incluso comenzaron a circular fotos de un cartel que decía: “Esto es Austria, no Australia”.

Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Existe realmente ese punto de atención para pasajeros confundidos? La respuesta es simple: no, nunca existió un mostrador así ni en el aeropuerto de Viena ni en el de Salzburgo.

Campañas publicitarias virales

La imagen que se comparte una y otra vez proviene de una campaña publicitaria de alrededor de 2009, creada por la empresa austríaca Commend International, dedicada a sistemas de comunicación y seguridad. El objetivo era jugar con la similitud entre los nombres de ambos países, y el aeropuerto de Salzburgo fue el escenario elegido para la acción.

Con el paso del tiempo, aquel anuncio se volvió tan viral que muchas personas terminaron creyendo que ese mostrador formaba parte de la infraestructura real del aeropuerto. Nada más lejos de la realidad.

Esto demuestra algo que nunca hay que olvidar: no todo lo que circula en redes sociales es cierto. Las plataformas están llenas de contenido ingenioso, rumores y campañas antiguas que resurgen como si fueran actuales, y es muy fácil caer en la confusión cuando algo se viraliza sin contexto.

Por eso, antes de compartir o dar por hecho cualquier dato, conviene frenar un segundo, buscar la fuente y chequear si realmente es verídico. En tiempos donde la información viaja más rápido que nunca, la mirada crítica es la mejor herramienta para no caer en trampas digitales.