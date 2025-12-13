Un país de Europa suma trenes chinos de dos pisos: las nuevas formaciones que prometen revolucionar la forma de viajar

La operadora ferroviaria austríaca Westbahn incorporó trenes de dos pisos fabricados por la empresa china CRRC para el corredor Viena–Salzburgo. Las nuevas formaciones prometen mayor eficiencia energética, más confort para los pasajeros y marcan un hito en el ingreso de China al competitivo mercado ferroviario europeo.

Trenes chinos de dos pisos en Austria. Foto: X/@SebaCruzadoUC

La operadora ferroviaria austríaca Westbahn hizo recientemente una importante incorporación al sumar formaciones eléctricas fabricadas por la empresa de China CRRC, una acción novedosa para el mercado ferroviario de Europa, tradicionalmente controlado por fabricantes del Viejo Continente.

Estos trenes tienen la particularidad de tener dos pisos, son seis coches y estarán operativos para el trayecto Viena-Salzburgo, lo que permitirá mejorar la oferta de servicios, la capacidad de pasajeros y la eficiencia energética.

¿Cómo son los trenes chinos de dos pisos que suma Austria?

Cada una de las unidades tiene una capacidad de 536 pasajeros y presenta un largo mayor al de las formaciones actualmente en servicio.

Desde la propia empresa señalaron que los nuevos trenes consumen menos energía, lo que implica una reducción de los costos operativos y, por supuesto, un menor impacto ambiental.

También se incorporan amplias comodidades para los pasajeros, como cargadores eléctricos en todos los asientos, conexión a internet a bordo y modernos sistemas para el control de equipaje y validación de boletos.

Trenes chinos en Austria. Foto: X/@ChinaEmbajadaRD

Cabe señalar que el primero de los trenes ya fue incorporado al servicio comercial, al tiempo que continúa el proceso de homologación del resto de las unidades.

Mejoras en los viajes en trenes en Suiza

Westbahn es una operadora de acceso abierto que combina capitales privados con la participación de la estatal francesa SNCF. Compite en este corredor Viena-Salzburgo con la empresa estatal austríaca ÖBB. Hay que destacar que se trata de uno de los tramos más importantes de Austria.

Con estas incorporaciones se podrá incrementar la cantidad de frecuencias, así como también mejorar la competitividad de la compañía frente a su rival estatal.

Asimismo, estas formaciones están homologadas para circular no solo por Austria, sino también en países vecinos como Alemania y Hungría, algo que abriría las puertas a una eventual expansión regional futura.

Que CRRC haya ingresado al mercado europeo se traduce como un hecho significativo. Es que hasta este hecho, la presencia de la empresa china en Europa se había dado de manera marginal, limitada principalmente a la fabricación de algunas locomotoras para servicios de carga y tranvías para Portugal.

Este avance chino genera preocupación en la industria ferroviaria europea, que teme por una competencia considerada potencialmente desleal frente a un actor con fuerte respaldo estatal.

Trenes chinos en Austria. Foto: X/@ChinaEmbajadaRD

Empero, en el caso de Westbahn, CRRC logró adjudicarse el contrato en condiciones de competencia abierta, cumpliendo con todas las exigencias técnicas y regulatorias.

En ese sentido, la empresa destacó ofrecer plazos de entrega más rápidos y una alternativa a los precios ya fijados por los proveedores tradicionales, dentro de un mercado que se caracteriza por la concentración y escasez de participantes.

Mientras Europa observa con cautela este proceso, en América Latina la presencia de CRRC es una realidad consolidada. Países como México, Chile, Colombia y Brasil ya incorporaron grandes volúmenes de material rodante chino. En la Argentina, la empresa y sus predecesoras fueron protagonistas de la renovación ferroviaria de la última década y mantienen contratos vigentes para nuevas formaciones y locomotoras, lo que refuerza su posicionamiento como un actor clave a nivel global.