Postales alpinas, café vienés, milanesas enormes y castillos de ensueño: el lado más llamativo de Austria, rival de Argentina en el Mundial 2026

Ubicado en Europa Central, este país es conocido por sus estaciones de esquí, sus lagos cristalinos y sus pueblos alpinos que parecen sacados de una postal. Los datos más curiosos de un lugar único en el mundo.

Austria es un país con paisajes imponentes. Foto: Unsplash.

Cada vez falta menos para el Mundial 2026 y, luego del sorteo de grupos, comienzan a crecer las expectativas. Entre los rivales de Argentina aparece Austria, un país europeo que sorprende por su belleza y por la cantidad de curiosidades que lo rodean.

Ubicado en Europa Central, Austria es conocido por sus imponentes montañas, sus estaciones de esquí, sus lagos cristalinos y sus pueblos alpinos que parecen sacados de una postal. Ciudades como Innsbruck, Salzburgo o Hallstatt son ejemplos perfectos de ese paisaje que lo caracteriza.

Innsbruck, Austria. Foto: Unsplash.

También es reconocido como la cuna de grandes compositores, entre ellos Mozart, y por su importante tradición cultural. Uno de sus sellos distintivos es la famosa cultura del café: las tradicionales cafeterías vienesas fueron declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.

Su capital, Viena, suele ubicarse entre las mejores ciudades del mundo para vivir gracias a su calidad de vida, sus servicios y su magia arquitectónica. Allí se conservan palacios icónicos como Schönbrunn y Hofburg, herencia directa del antiguo Imperio Austrohúngaro.

Palacio de Schönbrunn. Foto: Unsplash.

En cuanto a la gastronomía, Austria también tiene platos emblemáticos: el strudel de manzana, la torta Sacher, las clásicas salchichas vienesas y los schnitzels, unas milanesas enormes y crujientes que son un sello del país.

Datos curiosos de Austria, rival de Argentina en el Mundial 2026

Además de sus castillos imperiales y de sus centros de esquí de fama mundial, Austria es un país lleno de datos curiosos y postales naturales que sorprenden a cualquier visitante.

1. Tiene una de las cascadas más altas de Europa

Austria alberga las cataratas Krimml, con 380 metros de altura, ubicadas en el Parque Nacional Hohe Tauern, dentro de la región de Salzburgo. Es uno de los paisajes más imponentes del país.

La entrada a las cataratas es gratuita, aunque el acceso al sendero panorámico, un recorrido de una hora, sencillo y muy visitado, es pago. Es una de las excursiones más elegidas por quienes buscan naturaleza alpina en estado puro.

Cataratas Krimml, Austria. Foto: Instagram @nomadic.sam

2. El Danubio, el segundo río más largo de Europa, pasa por Austria

El famoso Danubio atraviesa Austria y conecta con otros diez países. Es el segundo río más largo de Europa, después del Volga.A su paso, toca cuatro capitales: Viena, Bratislava, Budapest y Belgrado, y ofrece desde paseos gratuitos por sus orillas hasta cruceros turísticos que parten desde unos 21 dólares.

3. Su bandera es una de las más antiguas del mundo

La bandera austriaca, creada en 1191, es la segunda bandera nacional más antigua que continúa en uso. Su diseño rojo-blanco-rojo se asocia con valores como la paz y la armonía.

Bandera de Austria. Foto: Wikipedia.

4. El alemán es su idioma oficial

El alemán es la lengua oficial del país y lo habla alrededor del 98% de la población. Aunque existen dialectos regionales, el alemán estándar es el que predomina en educación, medios y vida cotidiana.

5. Tiene el zoológico más antiguo del mundo

El Tiergarten Schönbrunn, dentro del Palacio de Schönbrunn en Viena, es el zoológico más antiguo del planeta aún en funcionamiento. Fue fundado en 1752 y hoy alberga más de 700 especies, además de participar en numerosos programas internacionales de conservación.

Tiergarten Schönbrunn, zoológico en Austria. Foto: Instagram @renhotelvienna

6. También hay milanesas

En Austria, el schnitzel es una institución gastronómica. Se trata de una milanesa grande, bien fina y súper crocante, que suele ocupar casi todo el plato. La versión más famosa es el Wiener Schnitzel, tradicionalmente elaborado con carne de ternera y acompañado con rodajas de limón, papas o ensalada.

Es uno de los platos más representativos del país y una parada obligada para cualquier visitante que quiera probar un clásico austríaco.

Schnitzel, milanesa de Austria. Foto: Google Maps.

7. El contacto visual es parte clave de sus tradiciones sociales

En Austria, el contacto visual es una muestra de respeto. Es costumbre mirarse a los ojos al saludar, al conversar y especialmente al brindar, una regla social muy arraigada entre los austríacos.

8. Red Bull perfeccionó su fórmula en Austria

Aunque nació inspirada en una bebida tailandesa, Red Bull desarrolló su fórmula y consolidó su marca en Austria, donde tiene su sede actual. Desde allí organiza eventos icónicos en los Alpes, como Red Bull Crashed Ice y Red Bull X-Alps, que combinan deporte extremo y paisajes de montaña.