Viajes cortos, baratos e imperdibles: dos pueblitos cerca de CABA para visitar en familia este fin de semana largo

Este fin de semana largo ofrece una oportunidad para viajar sin gastar de más: dos destinos bonaerenses, conectados por tren y con pasajes low cost, se posicionan entre las opciones más accesibles para quienes buscan naturaleza, historia y tranquilidad a pocas horas de Buenos Aires.

Trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.

El anteúltimo fin de semana largo del año, impulsado por el feriado del 8 de diciembre en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción, se presenta como una oportunidad ideal para quienes buscan realizar escapadas breves, económicas y cercanas a Buenos Aires.

En un contexto en el que los costos de transporte pueden condicionar los planes turísticos, el tren continúa siendo una alternativa atractiva para viajar dentro de la provincia sin grandes gastos y con buena conectividad.

Trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.

En este escenario, dos destinos se destacan entre las opciones más accesibles y con tarifas inferiores a los $15.000: Chascomús y Chacabuco. Ambos cuentan con servicios ferroviarios regulares, una oferta recreativa orientada al disfrute al aire libre y propuestas culturales para complementar la experiencia de viaje.

Chascomús: naturaleza, historia y paseos tradicionales

A solo una hora y media de la Ciudad de Buenos Aires, Chascomús se consolidó como uno de los destinos predilectos para escapadas cortas. Su laguna, uno de los atractivos naturales más emblemáticos de la provincia, convoca a quienes buscan practicar actividades náuticas, recorrer el paseo costero o simplemente relajarse frente al agua.

Laguna de Chascomús, Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

Además, la ciudad ofrece puntos de interés histórico como el Museo Pampeano, la Catedral y un casco histórico que conserva edificios y calles tradicionales. La estación se encuentra próxima al centro urbano, lo que facilita el acceso a pie o en transporte local.

Para este fin de semana largo, los valores vigentes de los pasajes ferroviarios son de $11.790 en categoría Pullman y $9.990 en Primera. Hasta el 11 de diciembre funcionan dos servicios diarios desde Constitución; a partir del día 12, la oferta se ampliará a tres salidas por jornada.

Chacabuco: una ciudad del interior con identidad propia

A menos de tres horas de la Capital Federal, Chacabuco emerge como una opción para quienes buscan combinar tranquilidad, espacios verdes y una impronta cultural marcada por la historia local. Entre sus principales atractivos se destacan el Parque Recreativo Municipal, la Laguna de Rocha y el Museo y Archivo Histórico “Domingo Faura”, que reúne documentos y objetos representativos del patrimonio regional.

El centro del pueblo de Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Foto: Municipalidad de Chacabuco.

Las tarifas para viajar en tren varían según el día. Los lunes, viernes y domingos, los boletos cuestan $12.050 en Pullman y $10.040 en Primera.

De martes a sábado, los valores son de $10.000 y $8.400, respectivamente. Los servicios parten desde Once los lunes, miércoles y viernes a las 18:35.

En momentos en los que el turismo interno se vuelve una opción cada vez más valorada, las escapadas en tren ofrecen la posibilidad de disfrutar de destinos bonaerenses sin realizar un gran desembolso de dinero.

Chascomús y Chacabuco se posicionan así como alternativas ideales para quienes buscan naturaleza, historia y tranquilidad a pocas horas de Buenos Aires, aprovechando uno de los últimos fines de semana largos del año.