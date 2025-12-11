Videojuegos y comida en un solo lugar: el bar de CABA que tiene metegol, simuladores y hasta PS5

Este espacio está pensado y diseñado para divertirse y pasar un buen rato con amigos. Es ideal para festejar cumpleaños o juntadas especiales. Dónde queda y cómo llegar.

Arkasim bar. Foto: Instagram/arkasim_

En medio del corazón de CABA, existe un bar que propone una experiencia diferente ya que combina buena comida, tragos y un espacio pensado para divertirse.

Con una amplia variedad de videojuegos de todo tipo, Arkasim se convirtió en el punto de encuentro ideal para quienes buscan una salida relajada, original y con mucha onda, ideal para festejar un cumpleaños.

Ubicado en Almagro, este bar nocturno ofrece simuladores de realidad virtual, arcades, PlayStation, metegol y pool. Además, hay juegos de mesa gratis.

Arkasim bar. Video: Instagram/arkasim_

Los precios aproximados para jugar en el bar son los siguientes:

Simulador VR: $6.000 una carrera / $10.000 dos

Simulador de movimiento: $8.000 una / $14.000 dos

Arcades : $3.000 media hora / $5.000 una hora

PS5 : $3.000 media hora / $5.000 la hora

Metegol : $3.500 media hora

Pool: $6.000 por partida

Arkasim bar. Video: Instagram/arkasim_

Arkasim, el bar ideal para comer y divertirse

La carta de Arkasim acompaña la experiencia con hamburguesas, empanadas y porciones de papas fritas con distintos agregados, mientras que la barra suma tragos clásicos, cervezas y bebidas sin alcohol.

El clima acompaña con una ambientación moderna y música, permitiendo disfrutar de las partidas sin perder el ritmo de la noche.

Arkasim bar. Foto: Instagram/arkasim_

Dónde queda Arkasim y cómo llegar desde el Obelisco

El bar está ubicado en Quintino bocayuva 125, Almagro, y abre de lunes a sábados de 16 a 01 horas. Y se puede llegar de la siguiente forma:

Transporte público:

Para llegar desde el Obelisco hasta el bar en transporte público, la opción más práctica es tomar la Línea B de Subte hasta Estación Medrano y caminar unas cuadras hasta el destino.

También varias líneas de colectivo que parten del centro porteño tienen paradas cercanas a esta zona de Almagro. Entre las que pasan por la calle o sus alrededores se encuentran la 53, 127, 181, 7, 88 y 180, todas con paradas a pocos metros del destino.

En auto:

En auto, el viaje es directo y demora entre 15 y 25 minutos, dependiendo del tránsito. Es un recorrido corto y de fácil acceso desde el centro de la Ciudad.