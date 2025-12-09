Sabores únicos y homenajes al fútbol: un destacado bodegón de Villa Crespo se luce con platos abundantes a precios económicos

El restaurante se destaca por ofrecer un ambiente cálido, cercano y apto para toda la familia. Cada espacio está pensado para que los comensales se sientan cómodos, ya sea en una reunión con amigos, un cumpleaños o simplemente para disfrutar de una cena.

Bodegón Los Bohemios. Foto: Instagram/losbohemios.bodegon

En el centro de Villa Crespo se encuentra un bodegón que se convirtió en el ícono del barrio porteño y punto de encuentro para los amantes del fútbol, la comida y los platos abundantes. Se trata de Los Bohemios, un restaurante que rinde homenaje al club Atlanta.

Ubicado en Humboldt 540, este sitio es ideal para disfrutar de una experiencia culinaria distinta, ya que se destaca por sus platos generosos y precios accesibles, además de ser un ambiente cálido y apto para toda la familia.

Cuáles son los platos más destacados del bodegón

El restaurante, muy popular entre vecinos y visitantes del barrio, se destaca por sus platos abundantes. Entre ellos sobresalen las mollejas al verdeo con papas, una opción sabrosa y generosa. También ofrece la clásica milanesa gigante, ideal para compartir por su tamaño, que se sirve con una guarnición a elección.

Además, entre los platos más destacados de Los Bohemios se encuentran los siguientes (con precios actualizados a diciembre 2025):

Rabas: $19.000

Mollejas al Verdeo: $35.000

Milanesa Bohemia con guarnición (muzzarella, morrones asados, panceta) para compartir: $43.000

Bondiola con batatas fritas, rúcula y parmesano: $27.000

Hamburguesa Completa: $16.000

Pollo al Verdeo con Españolas: $23.000

Merluza al Roquefort con Puré Duquesa: $30.000

Milanesa al Champiñón: $41.000

Raviol de Pollo y Verdura: $15.000

Cintas Caseras: $11.000

Flan Casero: $5.500

Panqueques: $7.000

Por su parte, en Google Maps, los comensales dejaron sus opiniones y destacaron que “seas bohemio o no, venir a disfrutar de la compañía y la alta calidad de comida que se ofrece acá es un viaje de ida”, “Hermoso en su estilo parte del barrio y el club”, “El servicio es para destacar”, “La comida muy rica y abundante. Los platos son para compartir”, fueron algunos de los comentarios.

El ambiente del bodegón también suma a la experiencia: es un espacio cálido y familiar, ideal para reuniones con amigos, festejos de cumpleaños o simplemente para disfrutar de un buen menú.

Cómo llegar a Los Bohemios desde CABA

El bodegón está abierto los lunes de 20 a 00 horas, mientras que el resto de los días abre de 12 a 16 horas y de 20 a 00 horas, y se puede llegar de la siguiente forma:

En transporte público:

La opción más cómoda es utilizar la línea San Martín del tren, que llega hasta la estación Villa Crespo. Desde allí, solo hay que caminar unas pocas cuadras hasta el restaurante.

También circulan por la zona diversas líneas de colectivo como el 19, 65, 71, 90, 42 y 76, que dejan a poca distancia del bodegón.

Quienes utilicen el subte pueden combinar con la línea B y descender en la estación Dorrego, desde donde se puede caminar o tomar un colectivo para completar el trayecto.

En auto:

Villa Crespo es un barrio de fácil acceso por avenidas como Corrientes, Scalabrini Ortiz y Juan B. Justo, lo que permite un ingreso rápido desde casi cualquier punto de la ciudad. En las inmediaciones suele haber espacios para estacionar en los alrededores.