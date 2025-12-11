Agenda navideña de Buenos Aires: desde shows hasta paseos, 5 planes gratuitos para disfrutar en familia

La Ciudad de Buenos Aires ofrece diversas actividades navideñas gratuitas para conocer durante el mes de diciembre, con espectáculos al aire libre, paseos luminosos en el centro, propuestas barriales y actividades familiares en distintos espacios públicos.

La Ciudad celebró frente al Obelisco la llegada de la Navidad. Foto: Gobierno.

Con la llegada de diciembre, la Ciudad de Buenos Aires vuelve a encender su temporada navideña con una amplia propuesta de actividades gratuitas para vecinos y turistas.

Desde shows al aire libre hasta intervenciones luminosas en pleno microcentro y festivales barriales, CABA se prepara para vivir un fin de año con una agenda pensada para todas las edades y estilos. A continuación, te detallamos cuáles son, dónde están ubicadas y en qué horario podés acercarte para disfrutarlas.

Parque Navideño, en Buenos Aires.

En CABA: 5 planes gratuitos para disfrutar la ciudad en modo festivo

1. Luces navideñas en el centro porteño

La Ciudad celebró frente al Obelisco la llegada de la Navidad. Foto: Gobierno.

Como cada temporada, el Obelisco y sus alrededores vuelven a convertirse en uno de los puntos más concurridos del mes de diciembre. Las clásicas luces navideñas ya iluminan la zona de la Avenida Corrientes y la Avenida de Mayo, ofreciendo un escenario ideal para fotografías nocturnas, paseos en familia y recorridos con estética festiva.

Árboles lumínicos, figuras gigantes y estructuras decorativas transforman el centro en un paseo atractivo para quienes buscan capturar el espíritu navideño en un marco completamente urbano y emblemático.

2. Show “Y por qué no?”: danza y música en la vía pública

La Ciudad celebró frente al Obelisco la llegada de la Navidad. Foto: Gobierno.

Entre el 15 y el 19 de diciembre, de 19:30 a 21:00, el Obelisco será nuevamente sede de un espectáculo gratuito que combina música, coreografías y artistas en escena. El show “¿Y por qué no?” propone intervenciones navideñas en plena calle, con bailarines y presentaciones diseñadas especialmente para estas fechas.

La propuesta refuerza la idea de recuperar el espacio público como escenario cultural, acercando actividades artísticas a quienes transitan diariamente por el centro porteño.

3. Navidad en los barrios: gastronomía, juegos y actividades

Espectáculos navideños en Buenos Aires. Foto: Prensa

La programación navideña también se expande hacia distintos puntos de la ciudad. El ciclo “Navidad en los Barrios” incluye propuestas gastronómicas, artistas invitados, juegos y espacios recreativos infantiles con temática festiva.

Los eventos se desarrollarán en distintas fechas y plazas:

Sábado 13 de diciembre, de 16 a 22 h

Plaza Irlanda (Caballito).

Parque Ferroviario (Colegiales).

Domingo 14 de diciembre, de 16 a 22 h

Plaza Arenales (Devoto).

Parque Chacabuco.

Estas jornadas buscan descentralizar las celebraciones y generar espacios de disfrute en distintos barrios porteños, fortaleciendo el encuentro comunitario previo a las fiestas.

4. El Parque Navideño: una tradición que crece cada año

Parque Navideño, en Buenos Aires.

Entre el 18 y el 21 de diciembre, de 17 a 22 h, abrirá sus puertas uno de los clásicos más esperados: el Parque Navideño, ubicado en Plaza Sicilia, Palermo.

La propuesta incluye la tradicional Casa de Papá Noel, talleres temáticos, shows y espacios decorativos especialmente preparados para recibir a familias y público infantil.

Cada año, el Parque Navideño suma nuevas atracciones y actividades abiertas y gratuitas, consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro durante las celebraciones de fin de año en la ciudad.

5. Arbolito de Navidad de Galerías Pacífico

Árbol de Navidad de Galerías Pacífico. Foto: Facebook / Galerías Pacífico Shopping Mall.

Con más de 10 mil cristales de Swarovski colocados a mano y 12 metros de altura, la pieza se ubica bajo la histórica cúpula del centro comercial Galerías Pacífico, en la intersección de la Avenida Córdoba 550 y la calle Florida, en pleno microcentro porteño.

La cúpula fue espacio declarada Monumento Histórico Nacional y decorado con impactantes murales de Berni, Castagnino, Spilimbergo, Urruchúa y Colmeiro. Es ideal para sacar fotos navideñas y pasear entre los locales buscando regalos.

Con luces, espectáculos artísticos, recorridos barriales y espacios interactivos, Buenos Aires ofrece una agenda navideña variada, gratuita y accesible para quienes deseen vivir el espíritu festivo sin alejarse de la ciudad.