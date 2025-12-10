Un programa pensado para ítalo-descendientes: Italia invita a “un viaje del corazón” a través del turismo de raíces

El país europeo lanzó Italea, un programa ideal para que sus descendientes redescubran sus tierras ancestrales.

Italia lanzó una gran iniciativa de “turismo de raíces” llamada Italea. Foto: Unsplash.

Producto de distintas guerras en su territorio, Italia tiene casi 80 millones de descendientes alrededor del mundo. Consciente de esto, el Ministerio de Asuntos Exteriores del país europeo lanzó un programa que anima a las segundas, terceras, cuartas y hasta quintas generaciones de ítalo-descendientes a visitar los pequeños pueblos rurales de donde emigraron sus antepasados.

El plan fue bautizado como Italea y se trata de una iniciativa de “turismo de raíces” que invita a personas de todo el mundo a reconectarse con sus lugares de origen.

Pequeños pueblos rurales de Italia pueden ser visitados gracias al programa Italea. Foto: Unsplash.

El programa ofrece un asesoramiento directo y hojas de ruta tentativas hacia los orígenes de cada interesado que se inscriba en el consulado para ser guiado.

Lo que se propone es un viaje personal,muchomás emocional que el de los turistas que hacen horas de cola para entrar al Coliseo o que se pegan codazos para sacarse una foto sin que salga mucha gente en la Torre de Pisa. En síntesis, ofrece ir a la iglesia donde fueron bautizados sus abuelos y cocinar las mismas comidas y pasear por los mismos caminos que sus antepasados.

“El viaje de las raíces es un viaje del corazón, un viaje emocional donde quien viaja no es un turista, es un viajero en tiempo y espacio, es alguien que siente que regresa a casa”, resumía Verónica Morello, responsable de la oficina en Argentina de la Agencia Nacional de Turismo italiana (ENIT).

Un viaje extraordinario para descubrir los lugares, las tradiciones y la cultura de Italia. Foto: Italea

El objetivo es sentimental, despertando el sentido de pertenencia, pero también económico: busca generar desarrollo sostenible, crear empleo y revitalizar zonas menos conocidas, lejos de los puntos turísticos saturados como Roma o Venecia.

El país de Sudamérica que mas inmigración italiana atrajo

Argentina fue el país de Sudamérica que recibió la mayor cantidad de inmigrantes italianos, con alrededor de 2.5 millones de personas entre mediados del siglo XIX y mediados del XX. Le sigue Brasil, con el mayor número de descendientes en términos absolutos fuera de Italia, aunque Uruguay tiene un porcentaje mayor de su población con ascendencia italiana en comparación con su tamaño total.

A pesar de su tamaño más pequeño, el vecino rioplatense mantuvo una fuerte herencia italiana, con un porcentaje notable de su población descendiente de inmigrantes italianos. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay, alrededor del 44% de la población del país tiene alguna conexión con Italia.