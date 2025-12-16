Un hospedaje lleno de historia: la experiencia de dormir en vagones de tren reciclados en el campo y disfrutar de una escapada distinta

A pocos kilómetros de Buenos Aires, dos antiguos vagones de tren fueron transformados en alojamientos únicos, rodeados de naturaleza y actividades para desconectarse y vivir un fin de semana diferente.

Complejo Los Dos Vagones. Foto: Instagram @losdosvagones

Se acercan los días lindos y un fin de semana largo, y muchas personas ya comienzan a buscar escapadas. Pero más allá de las clásicas vacaciones en la playa, hay opciones que llaman aún más la atención, combinando mística y aventura, como por ejemplo, dormir en un vagón de tren reciclado en medio del campo.

Para quienes buscan experiencias originales y cercanas, Bavio es un destino ideal. Este paraje, ubicado en el partido de Magdalena, ofrece una oportunidad única: alojarse en antiguos vagones de tren reciclados y vivir un fin de semana diferente.

Bartolomé Bavio, también conocido como General Mansilla, es un pintoresco paraje rural a apenas 90 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Con pocas calles, conserva la esencia de los pueblos bonaerenses y refleja su historia ligada al ferrocarril.

Complejo Los Dos Vagones. Foto: Instagram @losdosvagones

Hoy, Bavio propone una experiencia turística distinta: en una estancia de 21 hectáreas, dos antiguos vagones fueron transformados en completos alojamientos, con dormitorios, cocina, baño y galería. El complejo, denominado Los Dos Vagones, es perfecto para quienes buscan desconectarse en un entorno tranquilo, rodeado de historia y naturaleza.

La historia de los vagones que se encuentran en el complejo

“Fuimos reales y originales vagones de carga de ferrocarril, hechos de dura madera de lapacho y fuerte esqueleto de hierro. Sabíamos mucho de vías y de gente, de idas y venidas, de encuentros y despedidas; recorrimos los rieles de la provincia de Buenos Aires transportando diversos elementos, además de recuerdos y también esperanzas”.

Complejo Los Dos Vagones. Foto: Instagram @losdosvagones

“Creamos pueblos, los vimos crecer al son de nuestro ritmo, le imprimimos nuestra magia y ahora, pasado tanto tiempo, estamos viejitos, orgullosos y felices de poder brindarle regocijo e ilusiones también a nuestros huéspedes de hoy día, quienes nos eligen por lo que fuimos y por lo que ahora somos”, detallan en la página web, dando a conocer una parte de su gran historia.

Un destino que sorprende: 21 hectáreas, bosques y lagunas

Los Dos Vagones ofrece alojamiento en dos vagones reciclados, un mini vagón y un loft, en medio de 21 hectáreas para disfrutar de la naturaleza. El predio cuenta con una laguna con muelle y bote, bosque añoso, monte frutal y un amplio parque ideal para parejas, grupos de amigos o familias de adultos. Además, se pueden utilizar salones y una carpa para eventos, todo atendido por sus dueños y abierto durante todo el año.

Complejo Los Dos Vagones. Foto: Instagram @losdosvagones

Entre las actividades y comodidades disponibles se encuentran sectores con parrillas, mobiliario de exterior con reposeras y sombrillas, dos piscinas habilitadas a partir de fines de noviembre, un salón de juegos con ping pong, pool profesional, jenga gigante y otros juegos de mesa.

También hay facilidades para deportes como fútbol, básquet, vóley, paleta y sapo, animales de granja, caballos, senderos para recorrer el bosque y un mini gym para quienes quieren mantenerse activos durante la estadía.

Complejo Los Dos Vagones. Foto: Instagram @losdosvagones

Cómo llegar al complejo Los Dos Vagones

El lugar se encuentra en una zona rural, a 22 km de Bavio, partido de Magdalena, a solo 100 km de la Ciudad de Buenos Aires y a 50 km de La Plata. Se puede llegar en vehículo propio o en micro desde Buenos Aires vía La Plata. Para quienes llegan en micro, hay servicio de traslado hasta el campo, que se encuentra a 3 km de la Ruta 36.

Qué hacer durante la escapada

En los alrededores del complejo Los Dos Vagones, hay lugares que valen la pena visitar: