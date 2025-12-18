Llega la Fiesta de la Cerveza a un pueblito soñado entre montañas y ríos: dónde y cuándo se celebra

Shows en vivo, cervezas artesanales, sabores regionales y un entorno natural único serán los protagonistas de esta celebración que anticipa el verano. Todo lo que hay que saber sobre el evento, el lugar y las actividades que se podrán disfrutar.

Festival de la Cerveza. Foto: NA.

Una pequeña localidad del norte de la provincia de San Luis se prepara para vivir este fin de semana una nueva edición del Festival de la Cerveza, una propuesta que combina shows musicales en vivo, gastronomía típica de la región y un entorno natural imponente. Cuándo se lleva a cabo y dónde se celebra.

Festival de la Cerveza: cuándo y dónde se celebra

Ubicada a 113 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis, San Francisco del Monte de Oro será sede del Festival de la Cerveza, un evento pensado para dar la bienvenida a la temporada de verano 2026. La cita será el sábado 20 de diciembre, a partir de las 21 horas, cuando se abran las puertas del Club Pringles para disfrutar de una noche ideal para compartir en familia o con amigos.

San Francisco del Monte de Oro, San Luis. Foto: Instagram @sanfranciscodelmontedeorosl

Las tradiciones locales serán protagonistas de la velada, con una propuesta que busca recibir de manera cálida a los turistas que elijan pasar el fin de semana en el norte sanluiseño. La “Sanfranfest” combinará música, gastronomía, cervezas artesanales y entretenimientos para todas las edades, en un entorno natural privilegiado, con vistas únicas de las serranías que rodean a la localidad.

¿Qué hacer en San Francisco del Monte de Oro?

Gracias a su ubicación geográfica, San Francisco del Monte de Oro ofrece escenarios ideales para practicar trekking y disfrutar de sus balnearios naturales, perfectos para refrescarse en contacto con la naturaleza. Capturar paisajes y momentos únicos de su entorno es otra de las actividades simples y gratuitas que invitan a disfrutar de la flora y la fauna cuyana que caracteriza a la región.

San Francisco del Monte de Oro, San Luis. Foto: Instagram @sanfranciscodelmontedeorosl

Caminar por sus calles es una forma de conectar con la identidad del pueblo, mientras que visitar sus museos permite adentrarse en la historia local y conocer más sobre el pasado y las tradiciones que le dan vida a este rincón del norte sanluiseño.

Entre otros atractivos turísticos, el lugar ofrece visitar y hacer:

Pesca deportiva.

Sitios religiosos.

Casco histórico.

Turismo aventura.

San Francisco del Monte de Oro, San Luis. Foto: Instagram @sanfranciscodelmontedeorosl

Estas son solo algunas de las propuestas que ofrece San Luis para disfrutar durante el verano. Sin embargo, quienes viajen este fin de semana podrán adelantarse a la temporada y vivir una experiencia distinta, brindando con una cerveza en el Festival de San Francisco del Monte de Oro.