Llega la Fiesta de la Cerveza Artesanal a 60 kilómetros de CABA: días, horarios y cómo llegar
Noviembre llega con un nuevo fin de semana largo que tendrá lugar entre el viernes 21 y el lunes 24, pero antes, muy cerca de la Ciudad, un evento cultural se podrá disfrutar en un parque al aire libre. Se trata de una nueva edición de la Fiesta de la Cerveza Artesanal, que tendrá lugar en noviembre, a solo 60 kilómetros del Obelisco.
Será en un espacio emblemático de Luján, ciudad que recibirá a la quinta edición del evento gastronómico y cultural el sábado 15 y domingo 16 de noviembre desde las 11 horas en el Parque Ameghino.
Durante el encuentro habrá más de 30 variedades de cerveza artesanal para todos los gustos, además de un abanico de oferta gastronómica con Food Trucks, un patio de comidas, emprendedores locales y shows musicales en vivo para disfrutar en familia y con amigos.
Más allá del evento, Luján siempre es una ciudad que invita al turista a recorrerla y disfrutarla. La Basílica es su principal símbolo cultural. Cada año, desde el barrio porteño de Liniers, miles de fieles caminan en peregrinación hacia ella, valiéndole el nombre de Capital Nacional de la Fe, pero además, atrae con su patrimonio histórico y natural. Entre los imperdibles se encuentra la mencionada Basílica Nacional de Nuestra Señora de Luján, una joya del neogótico. Muy cerca, el Museo Enrique Udaondo ofrece una recorrida por la historia argentina a través de sus piezas coloniales y su arquitectura única.
La costa del río Luján, también es ideal para pasar una tarde al aire libre, disfrutar de un picnic o realizar paseos en kayak.
Quienes buscan naturaleza pueden acercarse al Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo o al Zoológico de Luján, que cuenta con una importante reserva de animales.
A pocos minutos del centro, los visitantes pueden conocer estancias turísticas y circuitos rurales donde se ofrecen:
- Productos regionales
- Cabalgatas
- Actividades de campo
Además, el Paseo de los Artesanos y el Mercado Municipal son otras opciones recomendables para llevarse un recuerdo o degustar sabores típicos de la zona.
Copa Mundial de la Cerveza: las 3 cervecerías de Sudamérica que están entre las mejores del mundo
Las tres cervecerías sudamericanas premiadas
En cada sección se anunciaron tres ganadores que recibieron el galardón de oro, de plata y de bronce. La participación internacional contó con países como Estados Unidos, Japón, Australia, México, Canadá, Francia, Países Bajos, Argentina, Nueva Zelanda, Brasil, Perú, Italia, China, Chile, Alemania, Noruega, Taiwán y España.
De Sudamérica, los ganadores fueron:
- Desde Perú, Cervecería 7 Vidas volvió a brillar con una medalla más en su historial. Si alguien duda del trabajo y la constancia, basta con mirar su trayectoria.
- Argentina celebró de la mano de Cervecería Kürüf, que llevó una medalla de oro a la Patagonia. Un premio que sabe a esfuerzo y amor por la birra bien hecha.
- Brasil fue pura potencia gracias a 277 Craft Beer, que sumó nada menos que dos medallas de oro, demostrando que la escena brasileña está más fuerte que nunca.
Kürüf, la cerveza de la Patagonia que conquistó la medalla de oro
Desde Cipolletti, Pablo Vrlica llevó su cerveza artesanal Kürüf a la cima del mundo, ganando la medalla de oro en la World Beer Cup, el certamen más prestigioso de la industria cervecera.El galardón fue para su “Brett Para 3”, una cerveza de fermentación mixta que combina levaduras, bacterias y microorganismos no convencionales en la elaboración, creando sabores únicos y complejos.