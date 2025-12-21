Turismo en la Patagonia: el pueblito de Río Negro con aguas cristalinas y bosques para hallar paz en la naturaleza

Este rincón patagónico, ubicado en el Valle del Manso al sur de Bariloche, no es un pueblo tradicional con plaza y calles sino una comisión de fomento formada por chacras familiares y pequeños alojamientos de montaña. Conocé cómo llegar para visitarlo en las vacaciones.

El Manso, Río Negro. Foto: Gobierno de Río Negro.

A lo largo y ancho del país, Argentina cuenta con hermosos destinos turísticos, como por ejemplo, El Manso, un pequeño paraje de Río Negro que sorprende a sus visitantes con su configuración única de viviendas dispersas y su entorno natural privilegiado.

Este rincón patagónico, ubicado en el Valle del Manso al sur de Bariloche, no es un pueblo tradicional con plaza y calles sino una comisión de fomento formada por chacras familiares y pequeños alojamientos de montaña, ideal para encontrar paz en la naturaleza.

Entre sus principales atractivos, llama mucho la atención el río Manso, que atraviesa el valle con un curso serpenteante de aguas correntosas, cristalinas y frías, convirtiéndolo en uno de los mejores lugares de la región para practicar pesca con mosca y rafting.

Rafting en el río Manso, de Río Negro. Foto: Gobierno de Río Negro.

Este paraíso escondido a un costado de la Ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón ofrece experiencias especiales de turismo rural en hospedajes rústicos lejos del turismo masivo.

El valle atraviesa la periferia meridional del Parque Nacional Nahuel Huapi, permitiendo acceder a senderos poco transitados y pasos fronterizos hacia Chile como el Paso El León.

La ruta de ripio rodeada de montañas es parte del encanto de este destino, con alturas mayores como el cerro Ventisquero de 2285 metros, el General Carrera de 2360 metros, el Bastión de 2061 metros y el Santa Elena de 1940 metros que conforman la espectacular orografía del lugar.

¿Cómo llegar a El Manso?

Para llegar a El Manso se debe tomar la Ruta 40 desde San Carlos de Bariloche en dirección sur hacia El Bolsón. Este paraje rural está ubicado a un costado de la legendaria ruta, en una zona donde el camino es de ripio rodeado de montañas.

El Manso, Río Negro. Foto: Río Negro Turismo.

Los viajeros pueden acceder en auto desde Bariloche recorriendo el Valle del Manso, o desde El Bolsón en dirección norte. Además, el acceso permite conectar con pasos fronterizos hacia Chile y con senderos del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Cuatro motivos para visitar El Manso

El Manso es un paraje rural del sur de Río Negro, con casas dispersas y chacras familiares, ideal para quienes buscan silencio, naturaleza y turismo sin masividad en plena Cordillera de los Andes.

El entorno natural incluye bosques andino-patagónicos y lagos cristalinos como Mascardi, Los Moscos, Hess y Steffen, además de cerros y valles que rodean la periferia del Parque Nacional Nahuel Huapi.

El río Manso, de aguas frías y transparentes, es uno de los grandes atractivos del valle y se destaca para actividades como rafting, pesca con mosca y canotaje.

Ubicado junto a la Ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón, el destino ofrece experiencias auténticas de turismo rural, senderos poco transitados y acceso a pasos fronterizos hacia Chile como El León.

Las aguas cristalinas del río Manso, en Río Negro. Foto: Río Negro Turismo.

Actividades para hacer en El Manso