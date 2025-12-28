Miles de argentinos cruzan a Chile para Año Nuevo: kilómetros de fila y operativos especiales en el paso fronterizo

Se espera que los argentinos tengan como destino las playas de Reñaca, Viña del Mar y La Serena, lugares elegidos para recibir el Año Nuevo y disfrutar las vacaciones durante las primeras semanas del 2026.

Paso Cristo Redentor, frontera con Chile. Foto: Archivo

A pocos días de Año Nuevo, en Chile esperan una llegada masiva de turistas argentinos, que cruzan al país vecino para aprovechar el “dólar barato” y los precios accesibles comparados con los nacionales. Debido al enorme éxodo, el Paso Internacional Cristo Redentor -habilitado en ambos sentidos- registra este fin de semana varias horas de demoras para quienes intentan ingresar desde Argentina.

Según la Coordinación del Sistema Integrado, el tránsito se mantiene operativo, pero durante el sábado se llegaron a los cuatro kilómetros de fila y una demora de 3 horas para acceder al complejo Los Libertadores de la Aduana chilena.

En este contexto y con el objetivo de ordenar el avance de los autos, las autoridades implementaron un pulmón de estacionamiento para vehículos livianos en el sector Penitentes.

Paso Cristo Redentor, frontera con Chile. Foto X @PasoCRMza

El Centro de Frontera Cristo Redentor es una de las principales vías para cruzar a Chile de manera terrestre. Las instalaciones abarcan al Túnel Internacional Cristo Redentor, conectando a Mendoza con la región chilena de Valparaíso.

Qué documentos se necesitan para cruzar a Chile durante el verano 2026

Si se quiere viajar a Chile en auto, es importante preparar con anticipación toda la documentación necesaria para un cruce seguro y sin contratiempos. Para ello, es necesario tener al día:

Licencia de conducir : debe estar vigente y reconocida internacionalmente

Seguro del vehículo : el seguro internacional sigue siendo obligatorio, mientras que el SOAPEX también sigue vigente según la Ley Chilena

Cédula verde o título de propiedad

Cédula Azul o Cédula Verde vigente con autorización : si no se es titular del vehículo. El formulario OM-2261 certificado o poder notarial sigue siendo válido.

Grabado del número de dominio: en parabrisas delantero y luneta trasera (como mínimo). Para vehículos con 6 cristales o más, también en los laterales grandes.

Para tener en cuenta