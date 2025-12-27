Una escapada cercana y muy atractiva: la localidad de zona sur que se convirtió en un polo imperdible para comer y pasear

Con chefs cinco estrellas y un paseo de compras muy bonito, una ciudad costera del partido de Berazategui, en la provincia de Buenos Aires, ofrece un gran plan de fin de semana.

Hudson, un polo imperdible en zona sur. Foto: Polo Design

Muchos porteños esperan el fin de semana para hacer escapadas en las que no tengan que viajar mucho para convivir entre la naturaleza, sin perder las comodidades que ofrece la Ciudad de Buenos Aires. Eso es justamente lo que ofrece Hudson, una localidad una ciudad costera del partido de Berazategui.

A tan solo 30 kilómetros de la gran capital cosmopolita de Argentina, Hudson cuenta con una nutrida oferta para comer y pasear que se suman al Sheraton Buenos Aires Greenville, el primer hotel cinco estrellas de la zona sur que se inauguró el año pasado.

Hudson, un nuevo polo gastronómico en zona sur. Foto: Argentina Lo Mejor

Una de las novedades más recientes de la zona es la inauguración del paseo gastronómico del Polo Design, ubicado dentro del centro comercial del Polo Hudson, en el kilómetro 30,5 de la Autopista Buenos Aires–La Plata.

Pero no es todo compras. También vale la pena visitar los humedales de Hudson, una de las experiencias más auténticas de la zona. Allí se pueden realizar caminatas guiadas tipo “safari naturalista”, ideales para observar aves, recorrer senderos entre pastizales y monte nativo, y conocer de cerca la flora y fauna local. Es un plan tranquilo, perfecto para quienes buscan contacto real con la naturaleza y una pausa verde muy cerca de la ciudad.

Qué hacer en la localidad bonaerense de Hudson

El Polo Design Open Mall, ubicado en el Polo Hudson -un predio dedicado a la decoración y al equipamiento para el hogar-, es una de las propuestas más atractivas para quienes visitan la zona. Lo que nació como un parque industrial, luego evolucionó hasta convertirse en un centro comercial a cielo abierto que también suma propuestas gastronómicas.

Allí funcionan la pizzería Popular, Pesto Ristorante, la parrilla Paul Roger, Filippo Restó y la heladería Colonial, todos en el edificio Bertoia Tower. Además, The House of Simple Pleasures ofrece una combinación de tienda de decoración con café y pastelería, a pocos metros del hotel.

Por si fuera poco, a solo 20 minutos de Hudson, se encuentra el polo gastronómico de City Bell y el Ranelagh Golf Club una cancha de golf reconocida en toda América Latina que cuenta con un restaurante/bar realmente espectacular.