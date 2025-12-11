Cascadas, río y una gastronomía espectacular: el “Iguazú santafesino”, una escapada ideal para el verano

A solo unos minutos de la ciudad de Santa Fe, un destino único que cautiva a quienes hacen un viajecito para visitarlo.

Las cataratas de Coronda, Santa Fe. Foto: X @fborghetti

El verano es la época perfecta para viajar a destinos atractivos pero menos concurridos. Para quienes buscan tranquilidad sin resignar paisajes únicos, Coronda, en Santa Fe, se presenta como una opción ideal, con una cascada que sorprende por su belleza.

Entre caminos rurales, senderos y miradores, la zona combina el sonido del agua, formaciones rocosas y vegetación autóctona que convierten cada paseo en una experiencia única. A pocos kilómetros de la ciudad de Santa Fe, esta localidad invita a desconectar sin necesidad de largos viajes.

Las cataratas de Coronda, Santa Fe. Foto: X @julianimhoff

Coronda fascina a todo aquel que lo visita por su entorno natural y la tranquilidad que ofrece. Además, la posibilidad de disfrutar actividades al aire libre en un ambiente amigable para familias, parejas o grupos de amigos es muy valorada.

El encanto de Coronda, la ciudad santafesina más atractiva en el verano

El principal atractivo de Coronda es el arroyo Colastiné. Tanto que fueron sus pequeñas cascadas las que le dieron al pueblo el apodo de “Iguazú santafesino” y las que forman un paisaje perfecto para una tarde de exploración, fotos y caminatas.

El arroyo desemboca en el río Coronda, un brazo del Paraná que cuenta con una costanera muy elegida para descansar, caminar o disfrutar del atardecer.

Las cataratas de Coronda, Santa Fe. Foto: X @julianimhoff

El corazón de Coronda mezcla tradición y vida comunitaria. Su casco histórico conserva construcciones emblemáticas, calles tranquilas y el espíritu de un pueblo que mantiene su identidad a lo largo de los años.

El recorrido gastronómico incluye bares, restaurantes y espacios donde se destacan los productos locales. Es un plan ideal para quienes quieren disfrutar una comida al aire libre o una salida nocturna, tranquila y distinta.

Coronda también es conocida por su producción de frutillas. Cada año, el pueblo celebra la Fiesta Nacional de la Frutilla, un evento que reúne a vecinos y turistas en homenaje a la cosecha local. Con más de siete millones de kilos producidos al año (el 45% del total nacional), el sabor de las frutillas frescas es parte esencial de la experiencia del visitante.