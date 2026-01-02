El parque acuático más grande de Argentina inició la preventa de entradas: cuánto salen y qué atracciones promete

El complejo abrirá el 10 de enero de 2026 en Córdoba, con más de 50 atracciones, preventa activa y precios confirmados. Con una inversión millonaria, tendrá capacidad para 12.500 personas y promete ser uno de los grandes imanes del verano.

Parque acuático, familia, verano. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

El verano 2026 suma un nuevo y ambicioso atractivo turístico en el centro del país. Infinito Water Park, anunciado como el parque acuático más grande de la Argentina, abrirá oficialmente sus puertas el 10 de enero de 2026 en la ciudad de Córdoba.

Con una inversión millonaria, infraestructura de gran escala y más de 50 atracciones acuáticas, el complejo apunta a convertirse en uno de los principales imanes del turismo familiar durante la temporada alta.

Infinito Water Park, el parque acuático más grande de la Argentina. Foto: Instagram @infinitoopen

Ubicado en la zona sur de la ciudad de Córdoba, sobre un predio de 13 hectáreas entre la Costanera y la autopista Córdoba–Rosario, el proyecto se encuentra en su etapa final, con cerca del 90% de obra ejecutada, y ya activó la preventa de entradas con precios confirmados.

Cuánto salen las entradas y cómo sacarlas por preventa

El parque funcionará todos los días de 9:30 a 19:00 y ofrece dos tipos de pases, ya disponibles en modalidad de venta anticipada a través del sitio web oficial:

Pase Acqua Fun

Incluye acceso general al parque, flotador y uso de reposeras y sombrillas (según disponibilidad).

Lunes a jueves: $71.999 adultos / $59.000 menores.

Viernes a domingo: $99.000 adultos / $79.000 menores.

Pase Acqua Plus

Suma estacionamiento, seguro por lluvia y un combo gastronómico.

Lunes a jueves: $99.000 adultos / $79.000 menores.

Viernes a domingo: $115.000 adultos / $89.000 menores.

Entradas para Infinito Water Park. Foto: Paseshow

Los menores de 4 años ingresan gratis, mientras que los niños de 4 a 12 años acceden a un 20% de descuento durante la etapa de preventa. Cabe destacar que la venta de entradas cuenta con la posibilidad de sacarlas en 9 cuotas sin interés.

Advertencia por estafas en la venta de entradas

A pocos días de la apertura, la administración de Infinito Water Park difundió una advertencia clave para los visitantes. En un comunicado oficial, remarcó que solo serán válidas las entradas adquiridas a través de la plataforma PaseShow.

“No se aceptarán entradas compradas por otros canales, revendedores, perfiles no oficiales o links externos”, señalaron, y alertaron que cualquier oferta fuera de la plataforma autorizada carece de validez y puede derivar en la denegación del ingreso.

Infinito Water Park, el parque acuático más grande de la Argentina.

Las atracciones del parque acuático más grande del país

La propuesta recreativa incluye más de 50 juegos acuáticos y 30 toboganes, con opciones diseñadas para distintas edades y niveles de intensidad. Entre las atracciones principales se destaca una piscina de olas artificiales que utilizará 3,5 millones de litros de agua y generará olas de hasta 1,8 metros de altura.

El recorrido se completa con un río lento de 500 metros, playas artificiales equipadas, áreas tematizadas para niños y adolescentes, y un sector VIP con servicios gastronómicos exclusivos.

Infinito Water Park, en Córdoba. Foto: Instagram / infinitoopen.

Con tecnología de nivel internacional y una infraestructura sin precedentes en la Argentina, Infinito Water Park se posiciona como una de las grandes apuestas del turismo de verano y un nuevo polo de atracción para Córdoba y el país.