El parque acuático más grande de la Argentina reprogramó su apertura: qué día se estrena el megaproyecto

La fecha inicial estaba prevista para el sábado 3 de enero de 2026. Sin embargo, los desarrolladores ajustaron el cronograma de estreno del proyecto que contará con más de 50 atracciones y 30 toboganes. El precio de las entradas y el funcionamiento de Infinito Water Park.

Infinito Water Park, el parque acuático más grande de la Argentina. Foto: Instagram @infinitoopen

El parque acuático más grande de la Argentina, Infinito Water Park, ajustó su cronograma oficial y reprogramó su fecha de apertura para el sábado 10 de enero de 2026. El megaproyecto que tuvo una inversión de 40 millones de dólares tendrá más de 50 atracciones y una capacidad para 12.500 visitantes simultáneos.

Infinito Water Park reprogramó su estreno para el sábado 10 de enero de 2026. Foto: Instagram @infinitoopen

El complejo que se encuentra en Córdoba, emplaza en un predio de 13 hectáreas, entre Costanera y la autopista Córdoba–Rosario. Según estimaciones, proyecta 450.000 asistentes en su primera temporada, con un impacto económico superior a los 67 mil millones de pesos para el turismo local.

El parque contará con más de 50 atracciones y 30 toboganes, pensados para distintos rangos etarios y niveles de adrenalina. Entre los espacios más destacados se encuentra: una piscina de olas artificiales con capacidad para 3,5 millones de litros de agua, capaz de generar olas de hasta 1,8 metros de altura.

El parque acuático se abastece mediante cuatro pozos de agua que extraen el recurso de un río subterráneo a 200 metros de profundidad y dispone de un sistema de reciclado y filtrado que realiza hasta 10 procesos diarios, a través de cinco salas de máquinas.

Entradas y funcionamiento de Infinito Water Park

Infinito Water Park funcionará todos los días de 09:30 a 19:00. La preventa de entradas ya se encuentra habilitada con dos modalidades principales:

Pase Acqua Fun

Incluye ingreso al parque, flotador, reposera y sombrilla (según disponibilidad).

Lunes a jueves : $71.999 adultos - $59.000 menores

Viernes a domingo: $99.000 adultos - $79.000 menores

Infinito Water Park se encuentra en la provincia de Córdoba, entre Costanera y la autopista Córdoba–Rosario.

Pase Acqua Plus

Suma estacionamiento, seguro por lluvia y un combo gastronómico.

Lunes a jueves : $99.000 adultos - $79.000 menores

Viernes a domingo: $115.000 adultos - $89.000 menores

Los menores de 4 años ingresan gratis, mientras que los niños de 4 a 12 años cuentan con un 20% de descuento durante la preventa.

El Proyecto Infinito Open

Infinito Water Park es la primera etapa del Proyecto Infinito Open, un desarrollo integral de 36 hectáreas que apunta a consolidar un nuevo polo turístico, comercial y de entretenimiento en Córdoba.

Infinito Water Park es la primera etapa del Proyecto Infinito Open. Foto: Instagram / infinitoopen.

El masterplan incluye:

Infinito Arena : un estadio cubierto con capacidad para 14.000 personas, ampliable a 50.000 en formato outdoor.

Infinito Open Mall : un shopping a cielo abierto con 253 locales, 24 propuestas gastronómicas y estacionamiento para 5.900 vehículos.

Paseo del Buen Este: un centro comercial con 40 locales orientados a marcas premium.

Según los desarrolladores, el complejo generará 500 empleos directos y 1.300 indirectos, consolidándose como uno de los proyectos de infraestructura turística más relevantes de los últimos años en la provincia.

De esta manera, Infinito Water Park se prepara para debutar como un hito del entretenimiento nacional y como el motor inicial de un desarrollo urbano que busca redefinir el perfil turístico de Córdoba.