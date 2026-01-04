Ni en París ni en Buenos Aires: un pueblito del interior se volvió famoso por su increíble réplica de la Torre Eiffel

Lejos de los circuitos tradicionales, una pequeña localidad del interior cordobés se convirtió en una curiosidad turística gracias a una réplica que, cada verano, atrae a viajeros en busca de experiencias distintas de la mano de la tranquilidad rural.

Alicia, departamento de San Justo, en Córdoba. Foto: Facebook / Pueblos y Lugares a Pedal.

Argentina cuenta con numerosos rincones que, sin figurar en los grandes circuitos turísticos, logran destacarse por propuestas únicas. En el interior del país, pequeños pueblos apuestan a ideas originales para atraer visitantes y dinamizar la economía local.

En ese mapa de escapadas alternativas aparece Alicia, una localidad cordobesa que sorprende con una réplica de uno de los monumentos más emblemáticos del mundo.

Alicia, departamento de San Justo, en Córdoba. Foto: Facebook / Pueblos y Lugares a Pedal.

¿Dónde queda Alicia?

Alicia está ubicada en el centro-este de la provincia de Córdoba, dentro del departamento San Justo. Se trata de un pueblo de perfil rural, rodeado de campos y con una fuerte identidad comunitaria. Su ritmo tranquilo y su escala reducida lo convierten en un destino ideal para quienes buscan desconectarse del movimiento urbano.

Alicia, departamento de San Justo, en Córdoba. Foto: Facebook / Pueblos y Lugares a Pedal.

Durante años, Alicia fue una localidad principalmente productiva, con una vida cotidiana marcada por la actividad agropecuaria. Sin embargo, en los últimos tiempos comenzó a ganar visibilidad a nivel nacional gracias a una atracción tan inesperada como llamativa.

La réplica de la Torre Eiffel, el gran atractivo local

El principal punto de interés del pueblo es su réplica de la Torre Eiffel, una estructura que se transformó en un símbolo de la localidad. Construida de manera artesanal, la obra se destaca no solo por su valor visual, sino también por el significado que tiene para los vecinos, que la adoptaron como emblema del lugar.

Alicia, departamento de San Justo, en Córdoba. Foto: Facebook / Pueblos y Lugares a Pedal.

El monumento se convirtió en una parada obligatoria para quienes llegan a Alicia. Visitantes de distintas provincias se acercan para fotografiarse, recorrer el entorno y conocer la historia detrás de esta particular iniciativa.

¿Qué más se puede hacer en el pueblo?

Además de la Torre Eiffel, Alicia invita a disfrutar de una experiencia de turismo rural. Caminar por sus calles, recorrer la plaza, conocer comercios locales y compartir la calma del pueblo forman parte del atractivo principal.

El destino es ideal para una escapada corta, especialmente para quienes buscan tranquilidad, contacto con la vida cotidiana del interior y propuestas diferentes sin grandes multitudes.

Alicia, departamento de San Justo, en Córdoba. Foto: Facebook / Pueblos y Lugares a Pedal.

Cómo llegar a Alicia, en Córdoba

Para quienes viajan en auto, el acceso desde la ciudad de Córdoba se realiza principalmente por la Ruta Nacional 19 hasta la zona de Arroyito, y luego por rutas y caminos secundarios debidamente señalizados.

También existen servicios de transporte público que conectan Alicia con ciudades cercanas, lo que permite incorporarla dentro de un recorrido más amplio por el interior cordobés.

Alicia demuestra cómo los pequeños pueblos pueden reinventarse y atraer visitantes a partir de propuestas originales. Su réplica de la Torre Eiffel no solo despierta curiosidad, sino que posiciona a la localidad como un destino diferente dentro del turismo argentino, ideal para quienes buscan sumar una experiencia inesperada a sus viajes.