Atención conductores: cuánto se gasta en peajes para ir a la Costa Atlántica estas vacaciones de verano 2026

Con el inicio de la temporada de verano, miles de familias van a vacacionar a diferentes destinos en la playa. Además del hotel y la comida, deben tener en cuenta el monto del TelePASE en el peaje para el presupuesto.

El TelePASE en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA

Con el inicio de la temporada de verano 2026, miles de argentinos volvieron a elegir la Costa Atlántica como destino principal para pasar sus vacaciones. Las ciudades de Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y San Bernardo se mantienen entre las líderes para pasar unos días de relax, gracias a su amplia oferta hotelera, gastronómica y de entretenimiento. Sin embargo, viajar en auto tendrá un costo mayor debido al nuevo aumento en los peajes.

La concesionaria AUBASA, empresa estatal que administra la Ruta Provincial 2 y sus ramales, aplicó un incremento promedio del 6,42% en las tarifas de peaje. La suba rige desde el 1 de octubre de 2025, tanto para quienes utilizan TelePASE como para quienes abonan de manera manual, y marca el puntapié inicial de la temporada de verano 2026.

Peajes; TelePASE. Foto: NA (Daniel Vides)

Por su parte, desde la compañía explicaron que estos ajustes corresponden al Coeficiente de Variación Tarifaria (CVT), un mecanismo de actualización trimestral que impacta directamente en el costo del viaje para los turistas.

Cuánto cuestan los peajes rumbo a la Costa Atlántica

Para el verano 2026, los peajes de la Autovía 2 (Ruta 2) y sus ramales —Samborombón, Maipú (Ruta 2) y La Huella (Ruta 11)— rondan los $6.500 por cabina para autos de dos ejes en tarifa normal. Quienes cuentan con TelePASE acceden a un descuento significativo, pagando alrededor de $5.200 por peaje.

En el trayecto desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Mar del Plata, los conductores deben atravesar cuatro cabinas de peaje:

Dock Sud y Hudson, en la Autopista Buenos Aires–La Plata

Samborombón y Maipú , ya dentro de la Ruta 2

Los dos primeros suman aproximadamente $5.000, mientras que los de la Autovía 2 representan el mayor gasto.

Cuánto se gasta en el telepase para ir a la Costa Atlántica.

La diferencia entre viajar con y sin TelePASE

El impacto del sistema de pago electrónico es considerable. Con TelePASE, el costo total del tramo en hora pico asciende a unos $13.926, y el gasto total de ida desde CABA a Mar del Plata supera los $18.000, incluyendo la Autopista Buenos Aires–La Plata.

Sin TelePASE, pagando de forma manual en las cabinas, el valor del viaje se incrementa notablemente y puede alcanzar los $22.525 en total. La diferencia entre viajar con o sin el sistema automático supera varios miles de pesos, lo que convierte al TelePASE en una herramienta clave para reducir gastos durante las vacaciones de verano.