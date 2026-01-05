Verano en Buenos Aires: 5 piletas ideales para disfrutar con toboganes y área para hacer un picnic en familia

Con espacios al aire libre, natatorios cubiertos y propuestas para todas las edades, estos lugares ofrecen una alternativa accesible para pasar el día.

El acceso a las piletas es por orden de llegada hasta agotar el cupo disponible Foto: buenosaires.gob

Cuando llega el calor a la Ciudad de Buenos Aires, las piletas se convierten en una de las mejores opciones para refrescarse sin gastar de más. Con espacios al aire libre, natatorios cubiertos y propuestas para todas las edades, estos lugares ofrecen una alternativa accesible para pasar el día, hacer actividad física o simplemente bajar unos grados durante el verano.

Distribuidas en distintos barrios del AMBA, funcionan con horarios amplios y tarifas populares que rondan los $4.500 por día. Un dato clave a tener en cuenta antes de ir es que muchos natatorios solo aceptan pago en efectivo, por lo que no es posible abonar con billeteras virtuales como Mercado Pago.

Además de permitir nadar y aliviar el calor, muchas de estas piletas integran polideportivos con espacios verdes, duchas y propuestas recreativas, lo que las convierte en una opción ideal para pasar el día en familia o con amigos.

Un verano diferente en AMBA Foto: buenosaires.gob

Cuáles son las mejores piletas en Buenos Aires

Parque Norte

Un clásico porteño con más de cinco piletas, toboganes y áreas infantiles, ideal para disfrutar en familia.

El predio es amplio y cuenta con instalaciones modernas, juegos infantiles, canchas de fútbol, tenis y pádel, además de extensos espacios verdes ideales para un picnic o una siesta entre chapuzones.

Horario: todos los días, de 9 a 20hs

Dónde: Av. Cantilo y Guiraldes, Núñez

Open Park Land

Este parque ofrece cinco piletas y toboganes para todas las edades, además de canchas de fútbol, fútbol playa y beach vóley. Además, podés llevar tu propia comida, hacer picnic y disfrutar de las parrillas disponibles.

Horario: todos los días de 10 a 20hs

Dónde: Rincón 3170, San Justo

Desde el mes de enero, los parques y polideportivos porteños recibieron a los miles de chicos Foto: buenosaires.gob

Polideportivo Parque Chacabuco

Amplio espacio público ideal para toda la familia, con piletas descubiertas, áreas de sombra y sectores cómodos para descansar, perfecto para disfrutar del verano.

Además de refrescarte, podés disfrutar de clases gratuitas de natación y actividades recreativas organizadas por el parque.

Horario: lunes a viernes de 12 a 19hs. Sábados y domingos de 10 a 19hs

Dónde: Av. Eva Perón 1410, Parque Chacabuco

Club Ferro Carril Oeste

Un clásico de Caballito: su pileta olímpica al aire libre atrae a los amantes de la natación, en un entorno verde ideal para desconectarse del ruido de la ciudad.

Allí, pueden adquirir bonos diarios, quincenales, mensuales o por toda la temporada y tienen facilidades de pago.

Horario: Lunes a domingo, de 9 a 20

Dónde: Av. Avellaneda 1240, Caballito

Parque Sarmiento

Este parque ofrece amplias piscinas al aire libre y canchas de fútbol y básquet, perfectas para combinar un día de pileta con otras actividades deportivas.

El parque cuenta además con áreas verdes y espacios de picnic, ideales para quienes desean llevar su comida y disfrutar de un día completo.

Y ofrece parrillas y despensa para resolver almuerzo o merienda ahí mismo.