Reabre un ícono de Mar del Plata. Foto: Instagram @torretanquemdp

Luego de una serie de trabajos destinados a poner en valor el edificio, la Torre Tanque volvió a abrir sus puertas al público en Mar del Plata. La reapertura, a cargo de Obras Sanitarias, se da con horarios especiales por la temporada y una agenda de visitas guiadas para vecinos y turistas, marcando un antes y un después en la recuperación de uno de los íconos patrimoniales de la ciudad.

Ubicado en la intersección de Falucho y Mendoza, la Torre Tanque es uno de los símbolos patrimoniales más reconocidos de Mar del Plata y ocupa un lugar central en la historia del abastecimiento de agua potable de la ciudad. El edificio fue diseñado a partir de un proyecto del arquitecto Cornelio Lange y recibió la categoría de Monumento Histórico Nacional en diciembre de 2013.

Torre Tanque, Mar del Plata. Foto: Instagram @torretanquemdp

Entre los trabajos de mantenimiento, se realizaron diversas mejoras, entre ellas la limpieza exterior mediante hidrolavado, tareas de albañilería, renovación de la pintura, arreglos de zinguería y la instalación de nuevos sistemas de iluminación en el sector de escaleras. Estas intervenciones permitieron optimizar tanto el aspecto estético como las condiciones generales del edificio.

¿Cuándo se puede visitar la Torre Tanque?

La entrada tiene un valor de $3200 y se reserva a través del sitio oficial de OSSE. Además, los miércoles, excepto feriados, el acceso será libre y gratuito. Desde la empresa sanitaria municipal informaron que, durante la temporada, la Torre Tanque funcionará con el siguiente cronograma:

Lunes a viernes: de 8 a 15 y de 18 a 21

Sábados: de 18 a 21

Domingos: cerrado

Torre Tanque, Mar del Plata. Foto: Instagram @torretanquemdp

La historia de la Torre Tanque

La Torre Tanque fue diseñada por el arquitecto Cornelio Lange e inaugurada el 30 de enero de 1943. Según registros de la época, al acto de inauguración asistieron Dr. Ramón Castillo, Presidente de la Nación en ese momento, Dr. Rodolfo Moreno, gobernador de la Provincia de Buenos Aires y el Dr. Salvador Oría, Ministro de Obras Públicas, entre otros funcionarios y personalidades.

Construida sobre el punto más alto de la Loma de Stella Maris, a nivel vereda la altura es de 40,75 mt sobre el nivel del mar, desde el Mirador la altura es de 74,75 mt y desde la punta del edificio es de 88,40 mt. La escalera para acceder al mirador terraza cuenta con 194 escalones.

Torre Tanque, Mar del Plata. Foto: Instagram @torretanquemdp

De estilo Tudor, pintoresquista de inspiración nórdica, el edificio fue ejecutado con piedra concertada en el subsuelo y planta baja, y el resto en piedra trabajada a punta gruesa y punta fina. La cubierta de la Torre, materializada en pizarras, se resuelve a cuatro aguas, con los pares de faldones opuestos de dimensiones iguales. En las esquinas de remate curvo, la cubierta se articula mediante 10 pendientes de las cuales 8 son iguales.

Para acceder a la parte superior se utiliza el ascensor que combina especialmente con el estilo arquitectónico de la construcción, el cual atraviesa el tanque que a su vez tiene forma de anillo. Se complementa la obra con una cisterna dividida en dos partes con una capacidad de 13.000 m³ (13.000.000 lt) y un tanque elevado con capacidad para 500 m3 (500.000 lt). Estos depósitos son de vital importancia para el sistema de abastecimiento de agua potable, ya que brindan el servicio a la zona alta de la ciudad.

Torre Tanque, Mar del Plata. Foto: Instagram @torretanquemdp

OSSE impulsa abrir las puertas hacia la comunidad de este magnífico edificio bajo la convicción de la importancia de compartir con marplatenses y turistas el paseo único de la Torre Tanque, ya que en su interior se sintetiza la historia, la evolución y el actual crecimiento de los servicios sanitarios en Mar del Plata.

La Torre Tanque es un emblema de la prestación del servicio de agua en Mar del Plata. A través de sus promotores, OSSE llega a la comunidad recibiendo a estudiantes, profesionales, turistas y público en general en este monumento histórico ubicado en Falucho y Mendoza.

Torre Tanque, Mar del Plata. Foto: Instagram @torretanquemdp

Los visitantes son recibidos por agentes de promoción de Obras Sanitarias, los cuales brindan información acerca del funcionamiento de la Torre Tanque, su historia y operatividad del sistema de abastecimiento en la zona. El objetivo de la atención al público se basa en que todos puedan tener acceso a esta reliquia histórica de la ciudad, la cual es el símbolo de la llegada del agua corriente a Mar del Plata.