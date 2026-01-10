Chichilo Mar del Plata. Foto: Chichilo.

Aunque Mar del Plata es una ciudad costera enorme donde se podría conocer un lugar distinto para comer en cada visita, la realidad es que hay un clásico que nunca falla a la hora de disfrutar pescados y mariscos bien frescos del puerto. Chichilo es, sin dudas, una parada obligada y exquisita en La Feliz para quienes buscan platos de mar.

Las rabas son uno de los platos de mar que más eligen los argentinos, y las de Chichilo son un verdadero 10. Sin embargo, el bolsillo también entra en juego y muchos se preguntan: ¿cuánto sale comer acá?

Cuánto sale una porción de rabas en Chichilo en enero 2026

La porción de rabas en Chichilo tiene un valor de $27.000. Es una de las entradas más elegidas, pero la carta ofrece muchas otras delicias que también valen la pena probar. Seguí leyendo para conocer todos los precios.

Chichilo Mar del Plata. Foto: Chichilo.

Cuánto cuesta comer en Chichilo en diciembre 2025

En enero 2026, algunos de los platos más pedidos de Chichilo tienen los siguientes precios:

Rabas: $27.000

Filet de merluza a la romana: $29.000

Empanadas de atún o salmón: $3.500 cada una

Pulpo a la provenzal: $95.000

Spaghetti con crema de langostinos: $33.000

Paella: $28.000

Cazuela de mariscos: $34.000

Gambas al ajillo: $35.000

Pescado al roquefort: $37.000

Arroz con langostinos: $33.000

Salmón rosado grillé: $57.000

Salmón al roquefort: $65.000

Chichilo Mar del Plata. Foto: Chichilo.

Además, cuentan con opciones para las personas que no coman pescado como milanesa de ternera a la napolinata con guarnición, spaghetti, ñoquis o ravioles.

Precios de Chichilo diciembre 2025. Foto: Chichilo.

En cuanto a las bebidas, el agua mineral, agua saborizada y gaseosas tienen un valor de $4.700. Las cervezas se venden por lata o por litro:

Lata: entre $5.600 y $7.700

Litro: entre $8.000 y $11.000

Precios de Chichilo diciembre 2025. Foto: Chichilo.

Dónde queda Chichilo

Chichilo queda en el Centro Comercial del Puerto de Mar del Plata, una de las zonas más tradicionales de la ciudad para comer pescados y mariscos. Está ubicado en el área portuaria donde se concentran los restaurantes clásicos del puerto. En realidad, el restaurante cuenta con dos locales muy próximos entre sí, dentro del mismo paseo comercial.

La historia de Chichilo, el restaurante emblemático de Mar del Plata

Todo comenzó en 1947, cuando Don Chichilo llegó a Buenos Aires a bordo del buque Campana con una convicción firme: trabajar duro y apostar al oficio del mar. Con ese espíritu abrió un pequeño puesto de venta de pescado fresco, donde cada madrugada se convertía en una nueva oportunidad.

Chichilo Mar del Plata. Foto: Chichilo.

El esfuerzo fue dando sus frutos y aquel emprendimiento humilde creció hasta convertirse en una flota de 22 barcos propios, capaz de exportar más de 1.000 cajas de pescado por día. Un crecimiento que no fue casual, sino el resultado de la perseverancia y el respeto por la calidad.

René Favaloro, admirador de la dedicación y del compromiso con el producto, llegó a presenciar y dar un discurso en la inauguración de uno de los locales en Mar del Plata, un gesto que quedó grabado como símbolo de confianza y reconocimiento.

Chichilo Mar del Plata. Foto: Chichilo.

Con el paso de los años, el lugar se volvió famoso por sus rabas, paellas, cazuelas de mariscos y pescados frescos, servidos en porciones grandes, ideales para compartir. Su estilo siempre fue muy cercano a la cocina casera de mar, esa que remite a los bodegones de puerto y a la tradición inmigrante.

Hoy, varias décadas después de su apertura, Chichilo sigue siendo una parada obligada en Mar del Plata, especialmente en temporada de verano, cuando el puerto se llena de visitantes.