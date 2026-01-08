Cine gratis en enero para los que se quedaron en Buenos Aires: un ciclo proyecta comedias históricas del séptimo arte

Llega el verano y con él los miles de planes disponibles. El dinero a veces escasea, y mucha gente decide quedarse en su casa. Para meterle diversión al asunto, hay muchas ideas gratuitas de entretenimiento en la ciudad que son ideales para pasar un buen rato.

Las películas que serán transmitidas de manera gratuita en un centro cultural porteño. Foto: centroculturalrecoleta.org

El Centro Cultural Recoleta se convertirá en sede de una exhibición de múltiples películas cómicas clásicas para la historia de Hollywood los días sábados y domingos de enero. Desde el lugar, promocionan el ciclo como “sin risa ni felicidad no hay cultura”. En cuanto a la programación, desde el Recoleta sostiene que hay musicales, fantasía, parodia y retrato social, “todo construido en torno a esa broma universal que es la propia existencia humana”.

La entrada para argentinos y residentes es gratuita, pero deben reservar previamente en la página web de Entradas BA y está sujeto a la capacidad de la sala.

Centro Cultural Recoleta Foto: centroculturalrecoleta.org

Qué películas proyectará el Recoleta

Cantando bajo la lluvia

El día 24 de enero a las 18 horas, el Recoleta proyectará la película que narra el paso del cine mudo al cine sonoro; “Cantando bajo la lluvia”. Esta es la historia de Don Lockwood (Gene Kelly), acompañado de su inseparable amigo Cosmo (Donald O’Connor) y de Kathy Selden (Debbie Reynolds).

Cantando bajo la lluvia Foto: -

La estrella de cine, Don, se ve sorprendido con la vida al conocer a Kathy y con ella el amor. A su vez, Gene Kelly es un espectacular coreógrafo y se deja ver.

El bufón del rey

El sábado 17 de enero a las 18 horas se proyectará “El bufón del rey” (1956). Esta comedia musical se sitúa en Inglaterra después de un golpe de Estado que deja al rey sin trono. Allí, un equipo de rebeldes, liderado por un hombre llamado “The Black Fox”, lucha por la tiranía del autoproclamado nuevo rey.

El Bufón del Rey Foto: IMDb

Danny Kaye es el comediante que se puso al hombro esta película que, aunque no representó un éxito ante su lanzamiento, con el tiempo se volvió un clásico. Es una parodia de “Robin Hood”, aquel héroe de los pobres.

El joven Frankenstein

Mel Brooks construyó un clásico de terror universal con esta parodia cinematográfica definitiva: una película en la que no hay un solo personaje ni actor que no se luzca, sin salirse de una trama construida con un rigor poco frecuente. Cuenta con uno de los mejores elencos de comedia de la historia: Gene Wilder, Cloris Leachman, Teri Garr, Peter Boyle, Kenneth Mars, el ciego interpretado por Gene Hackman, Madeline Kahn y el Igor de Marty Feldman. Pocas veces el género alcanzó semejantes cimas en la combinación de ironía, sátira y felicidad.

El joven Frankenstein Foto: -

“El joven Frankestein” (1974) será pasada el sábado 31 de enero a las 18 relata cómo un doctor recibe de herencia de su abuelo un castillo en Transilvania. Al viajar allí, recibe un libro que relata experiencias sobre reanimar muertos y decide probar.

Brindis de amor

Brindis de amor (1953) se proyectará el domingo 25 de eneros desde las 18. Es una comedia musical dirigida por Vincente Minnelli para Metro Goldwyn Mayer. Un bailarín se traslada a Nueva York en busca de un lugar en las producciones teatrales. Termina montando su propio espectáculo que fracasa y se ve obligado a salir de gira. En ese viaje muestra los distintos números musicales encadenados por ciudades hasta llega de nuevo a Broadway donde esta vez sí lograrán el éxito soñado.

Brindis de amor Foto: MUBI

Es, al mismo tiempo, una película en clave sobre el mundo del espectáculo, un documental sobre el funcionamiento de la producción teatral, un musical de fantasía, una comedia romántica y una reflexión acerca de para qué sirve el arte y por qué vale la pena divertirse.

La adorable revoltosa

El domingo 11 de enero a las 18 horas se proyectará “La adorable revoltosa” (1938). Cuenta la historia de Katharine Hepburn y Cary Grant, opuestos complementarios. Esta “screwball comedy” muestra absurdos y busca hacer reir con una extraña velocidad y el agregado del romance.

La adorable revoltosa Foto: FilmAffinity

Mi primo Vinny

“Mi primo Vinny” (1992) es dentro de toda una película moderna. Se proyecta el domingo 1 de febrero a las 18. Fue un éxito tanto en la crítica como en el ámbito financiero. Pesci, Gwynne, y Tomei recibieron alabanzas por sus actuaciones, e incluso, Marisa Tomei ganó el Óscar a la mejor actriz de reparto. El filme también ha sido profusamente alabado por los abogados, debido a su acertada descripción de los procedimientos legales y la estrategia judicial.

Mi primo Vinny Foto: IMDb

Dos jóvenes de Nueva York quedan detenidos en el Sur profundo de los EE. UU., acusados de un asesinato que no cometieron. Su única esperanza es un primo recién recibido de abogado y de modales poco ortodoxos, interpretado por Joe Pesci, quien además tiene como novia a una chica muy linda y durísima, con la que discute constantemente. Esa chica es Marisa Tomei, que por este trabajo extraordinario se llevó un Oscar que nadie pudo prever.