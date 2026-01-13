La provincia que fue elegida entre los 10 mejores destinos del mundo para visitar en 2026. Foto: Unsplash.

A lo largo y ancho del país, Argentina cuenta con distintos destinos turísticos, ideales para visitar en algún momento de la vida. En este contexto, la famosa revista ‘Time Out’ incluyó a Mendoza en su ranking de los 10 mejores lugares del mundo para visitar en 2026.

El ranking fue elaborado por editores especializados de la publicación, que cada año destacan aquellos destinos que sobresalen por su oferta turística, identidad cultural y sus experiencias únicas para los viajeros.

En su fundamento, ‘Time Out’ remarcó que el rol de Mendoza como capital del vino argentino y una de las regiones vitivinícolas más importantes del mundo. Luján de Cuyo, Maipú y Valle de Uco fueron algunas de las regiones mencionadas por la calidad de sus vinos.

“Mendoza no es una región vitivinícola cualquiera: es una de las capitales del vino más importantes del mundo”, resaltó la publicación de la prestigiosa revista, que cuenta con presencia en más de 50 países y millones de lectores a nivel mundial.

Además del vino, el listado valoró la diversidad de actividades que ofrece Mendoza: desde propuestas gourmet y turismo de bienestar, hasta opciones de aventura como cabalgatas, ciclismo, rafting, trekking y turismo de montaña con el paisaje de la Cordillera de Los Andes.

Esta combinación de cultura, gastronomía y naturaleza posiciona a la provincia como un destino atractivo durante todas las estaciones del año, tanto para el viajero sofisticado como para quienes buscan experiencias activas y contacto con la naturaleza.

Los 10 mejores destinos del mundo para visitar en 2026, según la revista “Time Out”

Montañas Rocosas (Canadá) Rabat (Marruecos) Algodões (Brasil) Hamburgo (Alemania) Monte Cook (Nueva Zelanda) Mendoza (Argentina) Cirencester (Reino Unido) Centro de Vietnam Nepal Isla Favignana (Italia)

Cinco motivos para visitar Mendoza

