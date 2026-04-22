Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este miércoles 22 de abril de 2026
Clima Diario
Hoy en Mendoza, el clima se presenta con cielo parcialmente nuboso durante la mañana, ideal para llevar una chaqueta ligera. Las temperaturas estarán entre los 6.6°C y 17.5°C, lo cual es un comienzo fresco que previsiblemente se tornará más templado. Se recomienda estar preparado para los vientos que podrían alcanzar hasta 11 km/h. No hay probabilidades significativas de precipitaciones, así que el riesgo de lluvia es casi nulo.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
En la tarde, se mantendrá un cielo similar al de la mañana, con temperaturas que se estabilizarán cerca de un máximo de 17.5°C. El viento soplará de manera moderada, reforzándose a lo largo de la tarde con vientos alcanzando hasta 13 km/h. Nos despedimos del día con un cielo estrellado y un clima más fresco, con temperaturas mínimas bajando nuevamente a 6.6°C. La noche promete ser tranquila respecto a precipitaciones.
En resumen, un día apto para actividades al aire libre, siempre atento a los cambios de temperatura. Aprovecha el día y mantente cómodo mientras disfrutas de un clima que, aunque fresco, resulta agradable para mediados de año.