Hoy en Mendoza, el clima se presenta con cielo parcialmente nuboso durante la mañana, ideal para llevar una chaqueta ligera. Las temperaturas estarán entre los 6.6°C y 17.5°C, lo cual es un comienzo fresco que previsiblemente se tornará más templado. Se recomienda estar preparado para los vientos que podrían alcanzar hasta 11 km/h. No hay probabilidades significativas de precipitaciones, así que el riesgo de lluvia es casi nulo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde, se mantendrá un cielo similar al de la mañana, con temperaturas que se estabilizarán cerca de un máximo de 17.5°C. El viento soplará de manera moderada, reforzándose a lo largo de la tarde con vientos alcanzando hasta 13 km/h. Nos despedimos del día con un cielo estrellado y un clima más fresco, con temperaturas mínimas bajando nuevamente a 6.6°C. La noche promete ser tranquila respecto a precipitaciones.

En resumen, un día apto para actividades al aire libre, siempre atento a los cambios de temperatura. Aprovecha el día y mantente cómodo mientras disfrutas de un clima que, aunque fresco, resulta agradable para mediados de año.