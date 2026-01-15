Camping Festival en Bariloche. Foto: Prensa

Tras el éxito en el Planetario de Palermo, el Camping Festival continúa su recorrido y desembarca durante enero y febrero una vez más en Bariloche.

Serán un evento íntimo, vibrante y al aire libre, en uno de los escenarios naturales más lindos del país. Tres noches en Cirse Club del Lago, a orillas del Nahuel Huapi, con una curaduría que fusiona lo urbano, el pop y lo electrónico en una experiencia inmersiva frente al lago y las montañas.

Entre el 24 de enero, el 31 de enero y el 8 de febrero se vivirán tres noches de música en un entorno natural inusual, con el paisaje del sur como escenario.

Conociendo Rusia abrirá este ciclo abrirá desde la canción y la inconfundible voz de Mateo Sujatovich; luego llegará Juana Molina, referente de la experimentación y la búsqueda sonora; y cerrará esta edición Bandalos Chinos, que construyó un sonido propio y reinterpretó el pop desde una sensibilidad contemporánea.

Además, completan esta gran propuesta de verano Juana Aguirre, La Valenti, Los Besos, Nunca Fui a un Parque de Diversiones, Lara91K y UTAH.

Las entradas se venden a través de Feverup.com.