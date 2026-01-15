Vacaciones y música a orillas del Nahuel Huapi: una nueva edición del Camping Festival en Bariloche
Importantes bandas llegan al sur de nuestro país para una nueva edición del evento que ya conquistó Buenos Aires. Conocé todos los detalles en la nota.
Tras el éxito en el Planetario de Palermo, el Camping Festival continúa su recorrido y desembarca durante enero y febrero una vez más en Bariloche.
Serán un evento íntimo, vibrante y al aire libre, en uno de los escenarios naturales más lindos del país. Tres noches en Cirse Club del Lago, a orillas del Nahuel Huapi, con una curaduría que fusiona lo urbano, el pop y lo electrónico en una experiencia inmersiva frente al lago y las montañas.
Entre el 24 de enero, el 31 de enero y el 8 de febrero se vivirán tres noches de música en un entorno natural inusual, con el paisaje del sur como escenario.
Conociendo Rusia abrirá este ciclo abrirá desde la canción y la inconfundible voz de Mateo Sujatovich; luego llegará Juana Molina, referente de la experimentación y la búsqueda sonora; y cerrará esta edición Bandalos Chinos, que construyó un sonido propio y reinterpretó el pop desde una sensibilidad contemporánea.
Además, completan esta gran propuesta de verano Juana Aguirre, La Valenti, Los Besos, Nunca Fui a un Parque de Diversiones, Lara91K y UTAH.
Las entradas se venden a través de Feverup.com.