Entrada de Beazley. Foto: radiopopularsanluis.

Suele pasar que muchos pueblos en la Argentina han vivido su época de auge cuando el recorrido de algún tren pasaba cerca de ellos y que cuando este transporte desaparece o se desvía, pierden todo su vigor.

Este también es el caso del pueblo que en la actualidad solo tiene 30 cuadras en total y menos de 1.000 habitantes, lo que lo convierte en todo un caso particular de la provincia de San Luis.

Una de las calles principales del pueblo. Foto: Google Maps.

Hoy, es un asentamiento que muchos viajeros atraviesan, pero sin detenerse, aunque en otros momentos supo ser un lugar reconocido, que guarda una rica historia ligada al auge del ferrocarril y a la vida rural.

¿Cuál es el pueblo de apenas 30 cuadras y menos de 1.000 habitantes de San Luis?

Se trata de Beazley, un pueblo ubicado en una extensa zona de llanuras y campos productivos, donde las rutas nacionales facilitan el tránsito hacia otros destinos de San Luis y provincias vecinas.

La tranquilidad es sinónimo de Beazley, que cuenta con servicios básicos, comercios pequeños y un ritmo de vida constante que contrasta con el de las grandes ciudades, o el de los pueblos más habitados.

Calles de Beazley. Foto: Google Maps.

Incluso, para muchos viajantes y automovilistas, Beazley es apenas un punto de descanso breve en viajes largos.

Hoy Beazley se vuelve particular por su reducido tamaño. El pueblo cuenta con apenas 30 cuadras, lo que permite recorrerlo con facilidad a pie o en auto. Además, todo está conectado con un trazado urbano compacto, es decir, la escuela, la municipalidad, los comercios y los espacios de encuentro vecinal se unen sin inconvenientes.

Por tanto, esta dimensión pequeña refuerza su practicidad y que cada uno de los menos de 1.000 vecinos se conozcan sin problemas.

Entrada al pueblo de Beazley. Foto: Google Maps.

Beazley forma parte del departamento Juan Martín Pueyrredón, a unos 65 kilómetros al sudoeste de la ciudad de San Luis, sobre la Ruta Nacional 146 y cerca de la ruta provincial 11.

El pueblo se remonta en su origen a 1905, cuando la expansión del ferrocarril General San Martín impulsó la creación de una estación en el tramo que unía Justo Daract con La Paz.

El lugar tomó su nombre de Francisco Julián Beazley, interventor federal en San Luis en 1904. La donación de tierras realizada por Salvio Cadelago permitió el diseño inicial del pueblo, con calles, una escuela y la estación ferroviaria como núcleo central.

El ferrocarril supo darle notoriedad a este pueblo. Foto: Google Maps.

Si bien el tren hoy no ocupa el rol protagónico de otras épocas, Beazley conserva esa herencia en su identidad. Uno de los puntos destacados de este pequeño pueblo es su capilla de Nuestra Señora del Rosario, cuya fiesta patronal se celebra cada 7 de octubre. Con su atmósfera serena y su pasado ferroviario, Beazley sigue siendo un típico pueblo de paso, pequeño en tamaño pero cargado de historia.