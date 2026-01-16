Maimará, provincia de Jujuy. Foto: Argentina.gob.ar.

Argentina ofrece una gran diversidad de destinos para conocer, que incluso son reconocidos a nivel internacional. Uno de ellos es un pueblo del norte que fue distinguido por ONU Turismo, dentro de la categoría de Mejores Pueblos Turísticos del Mundo 2025.

Se trata de Maimará, enclavado en la Quebrada de Humahuaca, en Jujuy. Este sitio destaca por su tranquilidad, algo que lo vuelve perfecto para los jubilados que buscan descanso, pero también disfrutar de grandes paisajes.

Algunos de los puntos fuertes para recibir el reconocimiento fue su compromiso con la sostenibilidad, su preservación cultural y su identidad comunitaria, un combo atractivo para que la tercera edad disfrute del sitio.

De acuerdo con ONU Turismo, el premio distingue a aquellas localidades que supieron combinar el desarrollo turístico con la protección del entorno natural y la valorización de sus tradiciones. En ese sentido, Maimará representa un ejemplo emblemático: con apenas 3.500 habitantes, mantiene viva la esencia andina y ofrece una experiencia de conexión con la tierra y la cultura local.

Qué hay para hacer en Maimará, provincia de Jujuy

El atractivo más icónico del pueblo es la Paleta del Pintor, una formación multicolor que, junto con la arquitectura tradicional de adobe, las festividades patronales y la gastronomía andina, conforma una propuesta turística integral basada en la autenticidad y la participación comunitaria.

Maimará. Foto: Google.

Las calles de Maimará conservan la arquitectura tradicional de adobe y piedra, que se mantiene gracias al esfuerzo de la comunidad. En un paseo a pie se pueden apreciar antiguas casonas, capillas y talleres de artesanos locales. La Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, del siglo XIX, es uno de los puntos más emblemáticos y muy visitado por jubilados.

Ubicado en una ladera con vistas a la Paleta del Pintor, el Cementerio de Maimará es una postal única del pueblo. Las coloridas flores artificiales que decoran las tumbas representan la mezcla de tradiciones indígenas y cristianas, y su estética lo convierte en uno de los más fotografiados de la región.

A su vez, en Maimará se pueden degustar platos típicos del norte argentino: tamales, humitas, empanadas de llama, locro y guiso de quinua. También destacan las bodegas artesanales de la zona, que elaboran vinos de altura con métodos sustentables. Algunos emprendimientos ofrecen experiencias gastronómicas comunitarias, donde los visitantes pueden cocinar junto a las familias locales.

Empanadas, comida. Foto: Freepik

Turismo para jubilados: fiestas y tradiciones locales de Maimará

El pueblo mantiene vivas sus celebraciones ancestrales. Las más importantes son:

La Fiesta de la Virgen de la Candelaria (febrero) , patrona del pueblo.

El Carnaval de la Quebrada , con comparsas, coplas y desentierro del diablo.

La Pachamama (agosto), ceremonia ancestral en honor a la Madre Tierra.

Gracias a esta distinción, Maimará pasará a formar parte de la Red Best Tourism Villages, una plataforma global impulsada por ONU Turismo que fomenta el intercambio de conocimientos y estrategias entre destinos rurales de todo el mundo.

Argentina también celebra otro logro, ya que junto a Maimará fue reconocida Colonia Carlos Pellegrini, en Corrientes, destacando el liderazgo del país en la promoción de un turismo rural inclusivo, sostenible y comprometido con la preservación del patrimonio natural y cultural.

Cómo llegar a Maimará, en Jujuy