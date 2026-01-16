Museo del Juguete Foto: Municipio de San Isidro

El Museo del Juguete de San Isidro abrió sus puertas para proponerle a los más chiquitos un verano distinto, lleno de juegos, movimientos y experiencias lúdicas durante los meses de enero y febrero. Con el objetivo de celebrar las infancias, estas actividades fueron pensadas para distintas edades y no requieren de inscripción previa.

Las propuestas se desarrollan en el espacio del museo, ubicado en Boulogne, y están pensadas para disfrutar en familia, pasar un día distinto y aprender jugando. Una de las actividades destacadas es Espacio Vaivén, una propuesta especialmente diseñada para bebés de 0 a 3 años.

Esta curiosa propuesta cuenta con mecedoras y juegos sensoriales para que los más chiquitos exploren el mundo de forma distinta. Se realiza los sábados 17 y 24 de enero y el sábado 7 de febrero, de 13.30 a 16.30 horas. La experiencia, si bien es muy segura, debe tener acompañamiento de los padres o un adulto responsable que pueda hacerse cargo del menor mientras se encuentra dentro del juego.

Las mecedoras fueron diseñadas por estudiantes de primer año de la carrera de Diseño Industrial de la FADU-UBA. La actividad es gratuita, no requiere reserva y se realiza incluso en caso de lluvia.

Museo del juguete: las propuestas pensadas para pasar un verano a pura diversión

Una de las propuestas más novedosas del Museo del Juguete este año, es el Carnaval, bajo la consigna “Bomberos locos… ¡al ataque!”. Se trata de una jornada de juegos de agua al aire libre para refrescarse y celebrar el carnaval. La actividad será el sábado 14 de febrero a las 15 horas, sin límite de edad y sin inscripción previa. Se recomienda llevar ropa para mojarse, ya que este juego irá acompañado de una intensa experiencia sensorial.

En caso de lluvia o bajas temperaturas, el carnaval se reprograma para el domingo 15 de febrero. Todas las actividades tienen lugar en el Museo del Juguete, ubicado en General Lamadrid 197, Boulogne, partido de San Isidro.

Cómo llegar al Museo del Juguete

