Obelisco 360. Foto: NA.

Las vistas de Buenos Aires desde lo alto son increíbles: no solamente se ve el río de la plata en todo su esplendor, sino que, además, se pueden observar puntos turísticos desde arriba y toda la vida en movimiento que atraviesa a la ciudad que fascina a los turistas. Y cuando se piensa en una atracción de este estilo, se suele pensar en el Obelisco.

Sin embargo, existe otro punto privilegiado para observar la Ciudad desde lo alto: la Torre Monumental, un mirador 360° que ofrece una de las postales más impactantes del paisaje porteño y que ya tiene cronograma oficial de visitas.

La Ciudad de Buenos Aires desde arriba Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Conocida popularmente como la Torre de los Ingleses, está emplazada en el predio donde funcionaba la antigua Usina de Gas de Retiro, en el barrio de Retiro. Con una altura de 60 metros, su cúspide permite acceder a vistas únicas del centro porteño, el río y gran parte del skyline de Buenos Aires.

La Torre Monumental fue construida en el año 1916 y durante todo el siglo XX fue un testigo clave del desarrollo urbano y las oleadas de inmigrantes que llegaban a Buenos Aires en busca de nuevas oportunidades. Su ubicación estratégica la convirtió en un punto emblemático del barrio de Retiro, una de las principales puertas de entrada a Buenos Aires gracias a la estación ferroviaria y al puerto.

Tras permanecer clausurada durante varios años, la torre fue reabierta en 2001, cuando comenzó a funcionar como Centro de Informes de Museos, brindando atención personalizada al público, folletería cultural y una tienda de recuerdos.

Torre de los Ingleses en Buenos Aires

Hoy, la torre ubicada en la avenida Dr. José María Ramos Mejía 1315, ofrece a los lugareños y trusas una vista panorámica de 360 grados desde donde se puede observar el barrio de Retiro en su totalidad, la Plaza San Martín, el icónico edificio Kavanagh, las terminales de trenes y ómnibus, el Puerto de Buenos Aires, la Reserva Ecológica, el Río de la Plata y el skyline porteño, tanto de día como iluminado por la noche.

La Ciudad de Buenos Aires en 360 grados: cuándo se puede visitar la Torre de los Ingleses

Para ir hasta el punto más alto de la ciudad y poder disfrutar de la vista que ofrece la Torre de los Ingleses, tendrás que tener en cuenta algunas especificidades, como su horario, el arancel y los recaudos.

Las visitas están disponibles en los siguientes horarios:

Lunes a viernes: de 10 a 17 h

Sábados, domingos y feriados: de 10 a 18 h

Torre Monumental, o de los ingleses. Foto: GCBA

Por otro lado, cabe destacar que el valor de la entrada es de $10.000 para el público general y $2.000 para residentes argentinos y/o extranjeros con DNI. Por otro lado, los miércoles, el ingreso es gratuito para jubilados y estudiantes universitarios con acreditación, personas con discapacidad (más un acompañante), menores de 12 años, ex combatientes de Malvinas y grupos de estudiantes de colegios públicos.

Durante el verano, se suman visitas especiales al reloj de la Torre Monumental:

Viernes 30 de enero y viernes 20 de febrero

09.30horas: Visita al reloj de la Torre Monumental

La actividad incluye la subida al reloj y el acceso al mirador. Se recomienda utilizar calzado cómodo. La visita comienza puntual y la entrada se abona directamente en la boletería de la torre. La inscripción se habilita a través de la página web de la torre, el viernes 23 de enero para la visita del 30 y el 13 de febrero para la del 20.