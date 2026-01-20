Lago de Bled, Eslovenia. Foto: Unsplash.

En Eslovenia, el lago Bled parece salido de un cuento de hadas. Rodeado de bosques, colinas y montañas alpinas, combina en un solo paisaje una isla con una iglesia medieval, un castillo sobre un acantilado y un entorno natural que cambia de color según la estación.

Está ubicado en el noroeste del país, a unos 55 kilómetros de Liubliana, la capital. Tiene un perímetro de unos 6 kilómetros, perfecto para recorrer caminando o en bicicleta por un sendero que bordea toda la orilla y ofrece vistas desde todos los ángulos.

En verano predominan los verdes intensos y el azul transparente del agua; en otoño, el paisaje se vuelve dorado y rojizo; y en invierno, la nieve transforma el lugar en una postal invernal. Además, el lago se alimenta de manantiales termales, por lo que el agua es más templada que en otros lagos alpinos.

En el centro se encuentra su gran símbolo: la única isla natural de Eslovenia. Allí, está la Iglesia de la Asunción, rodeada de árboles y accesible solo en embarcaciones tradicionales llamadas pletna. La iglesia es famosa por su “campana de los deseos”: la leyenda dice que quien la hace sonar tres veces puede pedir un deseo.

Sobre un acantilado de 100 metros, frente a la isla, se alza el Castillo de Bled, el más antiguo del país. Construido en el año 1004, hoy funciona como museo y mirador, con una de las mejores vistas panorámicas del lago.

Mitos, naturaleza e historia se combinan en este rincón de Europa que parece diseñado para la fantasía. Ideal para caminar, fotografiar y dejarse sorprender por la auténtica belleza de Eslovenia.

Cinco razones para visitar el lago de Bled

