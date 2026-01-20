Casa de té Galés Ty Gwyn, en Chubut. Foto: Canal 26/Camila Tomaselli.

En el corazón de Gaiman, en la provincia de Chubut, se encuentra Ty Gwyn, una de las casas de té gales más emblemáticas de la Patagonia y una parada casi obligatoria para quienes buscan conocer de cerca una de las tradiciones más arraigadas de la región.

Su nombre en galés significa “casa blanca” y es una de las casas de té más reconocidas del pueblo. Fundada en 1974 por Carlos Alberto Sánchez y María Elena Naso, este lugar recibe a miles de turistas y ciudadanos que lo eligen para conocer y sentir el espíritu familiar y hogareño que lo caracteriza.

Casa de té Galés Ty Gwyn, en Chubut. Foto: Instagram/tygwynpatagonia

Ty Gwyn es una casa de té que forma parte de la cultura galesa que llegó al Valle Inferior del río Chubut a fines del siglo 19 y que en la actualidad todavía se mantiene viva a través de la gastronomía y las costumbres.

Cuál es la experiencia en Ty Gwyn, una de las casas de té más antiguas de Gaiman

La experiencia del té galés clásica se trata de una mesa abundante con tortas caseras, scones, pan recién horneado, dulces regionales y la clásica torta galesa, todo acompañado por té negro servido al estilo tradicional.

Cada preparación respeta recetas transmitidas de generación en generación, lo que convierte la merienda en un verdadero viaje al pasado.

Casa de té Galés Ty Gwyn, en Chubut. Foto: Instagram/tygwynpatagonia

Ty Gwyn no es solo una propuesta gastronómica, sino que también es un recorrido por la historia de Gaiman. Por eso, tanto turistas como vecinos la eligen año tras año como uno de los sitios más representativos del té galés en Argentina.

Visitar Ty Gwyn es mucho más que tomar el té: es sumergirse en una tradición que sigue marcando la identidad cultural de Chubut.

Casa de té Galés Ty Gwyn, en Chubut. Foto: Canal 26/Camila Tomaselli.

Cómo nació Gaiman

Gaiman nació en 1865 gracias a la llegada de los colonos galeses a la Patagonia. En aquel momento, un grupo de inmigrantes llegó a la Argentina en el velero Mimosa con el objetivo de preservar su idioma, su religión y sus tradiciones. Luego de desembarcar en la costa chubutense, lograron asentarse y rehacer su vida en el Valle Inferior del Río Chubut.

El nombre Gaiman proviene del idioma tehuelche y significa “piedra para afilar”. Gracias al duro trabajo de la comunidad galesa, pudieron desarrollar la agricultura en la zona y sentar las bases del pueblo.

Gaiman es rincón galés dentro de Chubut. Foto: Turismo Nación

Con el paso del tiempo, Gaiman se consolidó como un centro cultural de la colonia galesa en Argentina, manteniendo vivas tradiciones como el té galés, la música coral y el uso del idioma galés, que en la actualidad forman parte de su identidad y atractivo turístico.

Además, en noviembre de 1995, Gaiman recibió la visita de Lady Di, quien estaba de gira por Argentina. Diana, la princesa de Gales, llegó a Puerto Madryn y participó de un maravilloso avistaje de ballenas y luego visitó el pueblo para degustar el té al estilo gales.

Casa de té Galés Ty Gwyn, en Chubut. Foto: Instagram/tygwynpatagonia

Cómo llegar a Gaiman desde Puerto Madryn en auto

El camino para llegar a Gaiman desde Puerto Madryn es de unos 81 km aproximadamente y el trayecto en auto dura aproximadamente 1 hora por Ruta Nacional 3 y Ruta Nacional 25 en dirección al valle.

Es una ruta pavimentada y simple, ya que se sale de Puerto Madryn por la RN 3 hacia el sur hasta el empalme con la RN 25, que va directo a Gaiman y atraviesa parte del Valle Inferior del río Chubut.