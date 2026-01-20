Festival del Asado y la Empanada. Foto: Pexels.

La Fiesta Regional de la Empanada Costera está cada vez más cerca. Un impresionante evento con música en vivo, sabrosa comida y el tradicional concurso para encontrar la mejor empanada costera. Cómo llegar al festival que transcurre a menos de 30 minutos de Mar del Plata y es una oportunidad inigualable para hacer algo distinto durante las vacaciones

No todo es mar, sol y arena cuando se visita la Costa Atlántica. Si bien los balnearios son la perla de La Feliz, la ciudad desarrolló diversas atracciones que seducen a los turistas y los llevan a recorrer y disfrutar de sus parajes ocultos, sus sitios de interés y, cómo no, de su deliciosa oferta gastronómica.

En esta línea, Santa Elena, una localidad costera ubicada en el partido de Mar Chiquita, convoca a cientos de turistas para disfrutar de una noche única en donde se define la mejor empanada del verano. Su primera edición se celebró en 2013 y, año tras año, revalida sus credenciales como una de las mejores festividades a las que concurrir durante las vacaciones.

Santa Elena celebra la fiesta de la empanada costera Foto: Prensa Mar Chiquita

En esta oportunidad se celebra del 23 al 25 de enero de 2026, y estará emplazada sobre la ruta provincial n.° 11, en el kilómetro 500 del Partido de Mar Chiquita. La principal característica de la localidad son sus playas de acantilados, que dan lugar a un paisaje compuesto por diversas y atractivas geoformas.

Cómo llegar a Santa Elena, la localidad que hospeda La Fiesta Regional de la Empanada Costera

Festival de la Empanada. Mar Chiquita. Foto: Twitter

Disfrutar de la mejor empanada veraniega no podría ser más sencillo. La cercanía de la localidad de Santa Elena con el centro de Mar del Plata hace que acercarse a disfrutar de la oferta gastronómica esté al alcance de la mano.

No se tarda más de 30 minutos y está a 16,7 kilómetros del centro de la ciudad. Sin embargo, es importante aclarar que el trayecto solo puede realizarse en automóvil, ya que el transporte público no ofrece opciones para llegar al lugar donde se celebra el festival

Tomá RP11 hacia Av. de los Navegantes en Mar Chiquita. Dirigite hacia Moreno. En la rotonda, tomá la 1.ª salida en dirección a Av. Patricio Peralta Ramos / RP11 y continuá por esa avenida. Seguí por Av. Patricio Peralta Ramos / Bvd. Marítimo Patricio Peralta Ramos / RP11. En la siguiente rotonda, tomá nuevamente la 1.ª salida en dirección a Acceso Nte. / Av. Félix U. Camet / RP11. Mantenete en Av. Félix U. Camet / RP11. Seguí por Av. de los Navegantes hasta llegar a tu destino en Santa Elena.

Quiénes tocan en el Festival de la Empanada Costera

Festival de la Empanada. Mar Chiquita. Foto: Twitter

El viernes 23 de enero se presentará El Traidor y Los Pibes, el proyecto musical de Ariel Salinas, excantante de Pibes Chorros. El sábado 24 de enero será el turno de Nico Mattioli, quien ya participó en ediciones anteriores con una muy buena respuesta del público.

En tanto, el domingo 25 de enero cerrará Rocío Quiroz, artista que se presentó en la fiesta en varias oportunidades. Por eso, el delegado de Santa Clara adelantó que se le entregará un reconocimiento a la artista.