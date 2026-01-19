Santa Elena celebra la fiesta de la empanada costera Foto: Prensa Mar Chiquita

Se acerca la Fiesta Regional de la Empanada Costera, con entrada libre y gratuita en la plaza central de la localidad, con entrada libre y gratuita y un gran despliegue gastronómico. Este 2026 también se llevará a cabo el tradicional concurso para encontrar a la mejor empanada. Como novedad, el predio se extenderá una cuadra por calle Navegantes, donde se instalará un paseo de emprendedores con gazebos.

Se trata de Santa Elena, una localidad costera ubicada en el partido de Mar Chiquita, que año tras año convoca a cientos de turistas y residentes para disfrutar de noches únicas con espectáculos en vivo y una gran variedad de empanadas.

Santa Elena. Foto: Turismo Mar Chiquita.

Sus paisajes tranquilos, aire puro y sabores tradicionales lo convierten en una propuesta irresistible para quienes quieren relajarse sin alejarse demasiado.

La Fiesta Regional de la Empanada Costera, en Santa Elena

La Fiesta de la Empanada Costera, cuya primera edición se celebró en 2013, se convirtió en pocos años en una tradición para Santa Elena y todo el Partido de Mar Chiquita, siendo su principal atractivo el concurso y venta de las más variadas y exquisitas clases de empanadas. Esta edición se celebra del 16 al 18 de enero de 2026.

Esta fiesta popular generó un importante valor identitario y reconocimiento entre los habitantes de la localidad a causa de los fines solidarios que movilizan su organización, ya que los fondos recaudados se destinan a instituciones de bien público.

La Fiesta Regional de la Empanada Costera. Foto: Prensa Mar Chiquita

Se realiza en la localidad de Santa Elena, ubicada sobre la ruta provincial Nº 11, en el kilómetro 500 del Partido de Mar Chiquita. La principal característica de la localidad son sus playas de acantilados, que dan lugar a un paisaje compuesto por diversas y atractivas geo-formas.

El viernes 23 de enero se presentará El Traidor y Los Pibes, el proyecto musical de Ariel Salinas, excantante de Pibes Chorros. El sábado 24 de enero será el turno de Nico Mattioli, quien ya participó en ediciones anteriores con una muy buena respuesta del público.

En tanto, el domingo 25 de enero cerrará Rocío Quiroz, artista que se presentó en la fiesta en varias oportunidades. Por eso, el delegado de Santa Clara adelantó que se le entregará un reconocimiento a la artista.

Los apenas 8 kilómetros que la separan de la ciudad de Mar del Plata, le permite contar con gran cantidad de visitantes.

Atractivos de la Fiesta Regional de la Empanada Costera

Se dispone de un amplio número de stands que ofrecen diferentes clases de empanadas: salteñas, jujeñas, santiagueñas y marchiquitenses, entre otras. Los vecinos y turistas tienen la posibilidad de degustar empanadas fritas o al horno, de carne cortada a cuchillo, jamón y queso, capresse, atún, mondongo o cerdo; además de una oferta gastronómica complementaria.

A pocos metros se monta un escenario donde tienen lugar diversos espectáculos, incluyendo shows artísticos, concurso para elegir la mejor empanada costera y elección de la Representante de la Fiesta.

También se pueden encontrar puestos de artesanos de la costa y stands con indumentaria o elementos tradicionales del Partido.