El famoso túnel submedanal de Reta. Foto: Turismo Tres Arroyos

A unos 580 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra Reta, un pueblito de apenas 395 habitantes que enamora por sus calles de arena, casas bajas, médanos imponentes y más de 30 kilómetros de costa abierta sobre el Mar Argentino.

Además de su belleza, tiene un detalle que la vuelve única: posee un túnel submedanal de 150 metros de largo que atraviesa los médanos por debajo y permite llegar caminando hasta la playa, con una vista directa al mar al salir.

El túnel submedanal

El túnel fue inaugurado en 1998, originalmente fue pensado como desagüe pluvial para evitar anegamientos en la zona urbana y con el tiempo se transformó en uno de los íconos turísticos más curiosos de la Costa Atlántica.

A lo largo de sus 150 metros, el túnel atraviesa médanos que en esta zona pueden superar los 200 metros de ancho, permitiendo llegar al mar sin exponerse al viento ni al calor del verano. La pequeña puerta de acceso y la salida directa a la playa forman parte del ritual de quienes visitan Reta.

Túnel submedanal de Reta. Foto: Google Maps

Durante el verano, turistas y curiosos lo atraviesan una y otra vez, sacando fotos y videos que ya son parte de la identidad del lugar. Basta con mencionar “el túnel de Reta” para que cualquiera que haya estado allí entienda de qué se habla.

Playas vírgenes y un balneario único

Reta se caracteriza por un entorno natural prácticamente intacto. Las playas son amplias, de arena fina y con muy poca intervención humana. No hay balnearios privados ni grandes construcciones: el paisaje está dominado por médanos, vegetación costera y horizonte abierto.

En la zona también se encuentra una albufera, un ecosistema donde conviven aguas dulces y saladas que constituye la primera área protegida del partido de Tres Arroyos. Este espacio funciona como refugio de aves y fauna silvestre, lo que convierte a Reta en un punto ideal para el avistaje, especialmente al amanecer y al atardecer.

Túnel submedanal de Reta. Foto: Google Maps

Además del descanso, el lugar invita a actividades simples y al aire libre: caminatas largas, sandboard en los médanos, deportes acuáticos y contemplación del paisaje sin apuros.

Con apenas unos pocos habitantes estables, Reta conserva el espíritu de un pueblo costero auténtico. No hay grandes centros comerciales ni vida nocturna intensa. El mayor lujo es la calma, el sonido del mar y el cielo despejado por la noche.

La propuesta se completa con pequeños espacios culturales, como el Museo de la Yerba Mate, único en su tipo en la provincia, y la biblioteca comunitaria Un mundo de libros, que refuerzan el perfil tranquilo y comunitario del balneario.

El famoso túnel submedanal de Reta. Foto: Turismo Tres Arroyos

Cómo llegar a Reta

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el camino más habitual es tomar la Ruta Nacional 3 hasta Tres Arroyos y luego continuar por el Camino Provincial 108-08. Otra opción es acceder desde la Ruta Provincial 72, tomando el desvío señalizado como “Acceso a Reta”.