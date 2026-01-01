Precios de alojamiento, vuelos y comida en Sudamérica: ¿es más barato vacacionar en Brasil, Uruguay, Chile o Argentina?

Un repaso puntual respecto a las opciones más convenientes, de cara a un verano en el que muchos argentinos eligen viajar al exterior.

Río de Janeiro. Foto: Unsplash.

Con la llegada de la temporada de verano y la planificación de las vacaciones de 2026, muchas familias argentinas enfrentan una decisión clave: ¿dónde conviene pasar las vacaciones este año teniendo en cuenta la inflación, el tipo de cambio y los costos generales de viaje? Un reciente informe de la consultora Focus Market analiza los gastos en destinos nacionales e internacionales y revela diferencias sustanciales entre opciones dentro y fuera del país.

El estudio contempla los costos estimados para una familia tipo de cuatro personas durante 15 días, incluyendo vuelos y alojamiento en hotel tres estrellas con desayuno. Dentro de Argentina, Mar del Plata figura como el destino más elegido, con un gasto total de aproximadamente $5.121.156, apenas 4% más que el año anterior. Le sigue Bariloche, con un costo promedio de $7.693.084 tras un aumento del 28%, y Mendoza, con $3.610.467.

Bahía Serena, en Bariloche Foto: Turismo Bariloche

Las diferencias se vuelven más marcadas al comparar estos destinos con alternativas en países vecinos. Río de Janeiro se ubica como una opción internacional popular, con un gasto total cercano a $8.412.283, impulsado por pasajes aéreos que suman más de $5.650.000 solo para los vuelos. En tanto, Punta del Este (Uruguay) representa el destino más caro del relevamiento, con un total de $10.978.158, reflejando una suba interanual del 32 %. En esta escala intermedia, Santiago de Chile aparece con $7.362.873 para una quincena, incluyendo traslados y hotel.

Uno de los factores que más impactó en estos precios fue la depreciación del peso argentino durante 2025, que cayó casi 37% frente al dólar, mientras monedas regionales como el real brasileño y el peso chileno se apreciaron entre 7% y 13%. Esto encarece en términos relativos los viajes al exterior para los argentinos y reduce la competitividad de los destinos extranjeros frente al turismo interno.

Punta del Este, Uruguay

Además de los paquetes completos, el informe evaluó una canasta de verano compuesta por 33 productos básicos, cuyo valor total para una familia tipo ronda los $984.319, con un incremento interanual del 12 %. Entre los productos que más aumentaron se encuentran trajes de baño, gorras infantiles y cremas solares, mientras que algunos artículos como inflables o toallones incluso registraron bajas de precio.

Frente a este panorama de costos elevados, muchos argentinos optan por turismo de cercanía o escapadas cortas para controlar el gasto. Estancias de cuatro días en localidades cercanas a Buenos Aires, como Pilar, Luján o San Andrés de Giles, pueden costar entre $600.000 y $1.018.000, reduciendo significativamente los gastos en transporte y alojamiento.

¿Qué destino conviene elegir este verano?

Según el relevamiento, vacacionar dentro de Argentina sigue siendo la opción más conveniente en términos económicos, especialmente en destinos como Mendoza o Mar del Plata, que presentan costos sensiblemente más bajos que las alternativas internacionales. Si bien Brasil y Chile ofrecen propuestas atractivas, el valor de los pasajes aéreos y el impacto del tipo de cambio encarecen el viaje al exterior. Uruguay, en particular Punta del Este, aparece como la opción menos accesible del análisis.

En este contexto, el turismo interno y las escapadas cortas se consolidan como la alternativa más eficiente para quienes buscan equilibrar descanso, previsibilidad de gastos y menor impacto en el presupuesto familiar.