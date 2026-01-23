Fiesta del Churro el Villa Iris. Foto: Instagram @fiestadelchurrovillairis

Las fiestas regionales son una gran oportunidad para descubrir encantadores pueblos de Buenos Aires, que cautivan por su tranquilidad y su historia. En ese sentido, hay un lugar que se destaca por celebrar la Fiesta del Churro, un evento con delicias imperdibles.

Villa Iris se distingue por su gastronomía, su fuerte identidad local y una celebración que ya se ganó un lugar entre las fiestas populares de la región: la Fiesta del Churro. Para quienes buscan desconectar sin alejarse demasiado, este pueblo es una opción ideal que combina sabor, aire puro y tradición.

La historia de Villa Iris

Villa Iris nació el 27 de mayo de 1900, fundada por Julio César Weiman en tierras que formaban parte de una extensa colonia agrícola-ganadera. Desde antes de su fundación, la zona ya recibía a inmigrantes europeos —rusos, alemanes, españoles, italianos y de otras nacionalidades— que llegaron de la mano de la empresa Colonización Stroeder y dieron forma al entramado social del pueblo.

Un impulso clave para su desarrollo fue la instalación de la estación del Ferrocarril Bahía Blanca y Noroeste, autorizada ese mismo año, que consolidó el crecimiento urbano y productivo. La vida del pueblo se organizó en torno a la actividad agrícola-ganadera, base de la economía local y motor del surgimiento de sus primeras instituciones, una identidad que se mantiene viva hasta hoy.

Qué hacer en Villa Iris

La Iglesia Nuestra Señora del Carmen es un ícono arquitectónico de Villa Iris y en 2022 fue declarada patrimonio histórico y de interés turístico mediante una ordenanza municipal. Además, la Plaza San Martín se destaca por su arbolado, mantenimiento y tamaño.

Fiesta del Churro el Villa Iris. Foto: Wikipedia.

Sin dudas, la Fiesta del Churro es un imperdible del pueblo que se celebra cada último sábado de enero en las instalaciones del Polideportivo Municipal Rodolfo F. Velazquez. El lugar cuenta con pileta y se puede pasar toda la jornada desde temprano hasta la madrugada.

Además, es un lugar ideal para los amantes del deporte. La tradicional Maratón 2 Leguas comienza en el centro del pueblo y recorre la zona rural. Al final del trayecto, hay asado en el Salón Cultural, entrega de premios y venta de productos regionales.

Fiesta del Churro en Villa Iris: todos los detalles del evento gastronómico

La Fiesta del Churro es un evento popular anual que rinde homenaje a este alimento icónico y ofrece degustaciones de churros caseros, ferias, música y espectáculos.

El evento tiene fecha para el 31 de enero y contará con la participación destacada de la banda Los Charros, junto a otros artistas, y más de 15.000 churros en un solo día.

La fiesta se realiza en el Polideportivo Municipal Villa Iris y la entrada se adquiere en la puerta el día del evento. Para más información, se puede consultar el Instagram del festival (@fiestadelchurrovillairis).

Fiesta del Churro 2026. Video: Instagram/fiestadelchurrovillairis

Además, uno de sus atractivos principales es el concurso estrella: competencias para ver quién come más churros en menos tiempo, sumado a feria, espectáculos y ambiente familiar.

Qué habrá en la Fiesta del Churro

Durante el evento, habrá miles de churros recién hechos: dulces, rellenos, clásicos y también versiones saladas. Además, contará con stands gastronómicos de productos regionales, shows, espectáculos y concursos temáticos vinculados a esta delicia.

Fiesta del Churro 2026. Foto: Instagram/fiestadelchurrovillairis

“Nos vemos ahiiii!!! Bella fiesta!”, “Hermosa fiesta”, “Estaremos ahí para mostrarle a toda la Argentina esta hermosa fiesta”, son algunos de los comentarios de ciudadanos que ya participaron de este gran evento.

Cómo llegar desde CABA a Villa Iris

Para viajar desde CABA hasta Villa Iris, en el partido de Puan, una de las opciones más prácticas es hacerlo en auto, ya que la distancia ronda los 600 kilómetros y el viaje suele demorar entre 6 y 7 horas

Primero hay que tomar la Autopista Riccheri y luego la Autopista Ezeiza–Cañuelas para conectar con la Ruta Nacional 3, que atraviesa varias ciudades del interior bonaerense hasta llegar a la zona de Pedro Luro. Desde allí hay que acceder por rutas provinciales hacia Villa Iris.

Otra alternativa es viajar en micro, aunque no suele haber servicios directos a Villa Iris. Lo más común es viajar hasta localidades cercanas como Puan, Darregueira o incluso Bahía Blanca, ciudades a las que llegan empresas habituales del transporte de larga distancia. Desde esos puntos se puede continuar en combi, micro regional o taxi hasta Villa Iris.

Dónde hospedarse

Respecto al alojamiento, Villa Iris es una localidad pequeña y su oferta es limitada, especialmente durante la Fiesta Provincial del Churro, un evento que en 2026 se realiza el 31 de enero y que convoca a miles de personas, llegando a consumirse más de 15.000 churros en una sola jornada, además de contar con concursos, espectáculos y un ambiente familiar muy concurrido.

Fiesta del Churro. Foto: Argentina.gob.ar

Por ese motivo, muchas personas optan por hospedarse en localidades cercanas. Puan, ubicada a unos 30 o 35 minutos, ofrece hoteles, hosterías y cabañas, especialmente en la zona de la laguna, donde hay más opciones turísticas y un entorno agradable. Otra alternativa muy cercana es Darregueira, a unos 20 minutos, con hoteles y posadas que suelen tener mayor disponibilidad en temporada alta.

Bahía Blanca, aunque queda a aproximadamente dos horas, también es una opción, ya que ofrece la mayor variedad de alojamientos, incluyendo hoteles de distintas categorías, hostels y departamentos temporarios, lo que la convierte en una buena base si se busca más infraestructura o se viaja en grupo.