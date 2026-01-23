En Mar del Plata se puede desayunar sobre el mar. Foto: Instagram @mar_del_plata.com.ar

Desayunar sobre el mar es uno de esos pequeños lujos que hacen al verano en Mar del Plata. Este 2026, ese ritual vuelve a consolidarse como uno de los planes más buscados, ideal tanto para quienes están de vacaciones como para los que viven en la ciudad y eligen regalarse un momento distinto frente al Atlántico.

El Muelle Eventos, ubicado en Av. Patricio Peralta Ramos 1980, esquina Luro y la costa, abre nuevamente sus puertas para que marplatenses y turistas disfruten de uno de los desayunos más completos y con la mejor postal de la ciudad.

El Muelle Eventos, Mar del Plata. Foto: Instagram @elmuelle_eventos

Un desayuno libre frente al Atlántico, con más de 100 opciones y una vista soñada

Por segundo verano consecutivo, El Muelle ofrece su buffet libre de desayuno todos los días, de 8:00 a 12:00, ideal para ir en pareja, con amigos o en familia. La propuesta combina una mesa abundante de opciones dulces y saladas con una vista directa al mar, en uno de los puntos más icónicos del frente costero.

El buffet incluye más de 100 opciones: medialunas, churros, chipá —la verdadera estrella del lugar—, facturas, maicenitas, granola, cereales, yogur, frutas y una amplia variedad de panes y tostados.

El Muelle Eventos, Mar del Plata. Foto: Instagram @elmuelle_eventos

Entre las recomendaciones del verano aparece un nuevo sándwich de lomito y cheddar, que se puede llevar directo a la tostadora. Para acompañar, hay café, chocolatada, leche y también opción de mate, todo incluido en la experiencia.

El valor del desayuno libre es de $22.000 por persona, con 50% de descuento para menores de 8 años, lo que lo convierte en una alternativa muy atractiva para grupos familiares.

El Muelle Eventos, Mar del Plata. Foto: Instagram @elmuelle_eventos

Con el mar de fondo, una mesa generosa y la posibilidad de comer sin límites durante la mañana, El Muelle Eventos se consolida como el único lugar del país donde se puede desayunar libre y literalmente sobre el mar, una experiencia que ya es parte del ritual veraniego marplatense.

Por qué a Mar del Plata le dicen “MDQ” y qué significa

La respuesta está vinculada a los aeropuertos y nace en 1952 cuando el por entonces presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, decretó la creación del “Destacamento Aeronáutico de Mar del Plata”.

Cuando se solicitó la identificación aérea “MDP” hubo gran sorpresa puesto que un país ya se había quedado con esas letras. En esta historia aparece el aeropuerto de Mindiptana, situado en la provincia indonesia de Papúa, que pidió antes que nadie la denominación “MDP”. Exactamente 7 años antes, ya que en 1945 fue su fundación y la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo), ente encargado de asignar los códigos a cada aeropuerto, actuó como corresponde.

La historia de los sobrenombres de La Feliz Foto: Instagram @mar_del_plata.com.ar

El origen del nombre

La historia del nombre de la ciudad se remonta a la época de la conquista española en América del Sur, cuando los exploradores españoles llegaron a la costa de lo que hoy es Argentina. En ese momento, descubrieron que las comunidades indígenas que habitaban la zona recolectaban plata de los arroyos y ríos cercanos.

Debido a la presencia de plata en la zona, los exploradores españoles llamaron al área “Mar del Plata”, en referencia al mar que rodeaba la costa y a la riqueza de la plata que se encontraba en la zona. Con el tiempo, la ciudad que se fundó en la zona adoptó este nombre.